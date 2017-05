Cameroun-Chine - Le partenariat exalté

Dans son allocution de circonstance, le diplomate chinois a salué la fin des travaux de la centrale hydro-électrique de Mékin en août dernier et la signature en février de l'accord de prêt pour les ouvrages des lignes d'évacuation d'énergie du barrage hydro-électrique de Memve'ele, dont la fin des travaux est annoncée pour juin prochain. Au début du mois d'avril, le Cameroun et la Chine ont signé des accords de prêt pour la phase II du port en eau profonde de Kribi. En novembre 2016, le lycée technique agricole de Yabassi, construit avec l'appui de la Chine, a été rétrocédé au Cameroun.

La traditionnelle réception annuelle organisée en l'honneur de la presse camerounaise par l'ambassade de Chine jeudi dernier à Yaoundé a donné lieu à un bilan de la coopération entre les deux pays. Selon les statistiques publiées par l'ambassadeur de Chine au Cameroun, il ressort que le volume des échanges commerciaux entre les deux Etats en 2016 se chiffre à 1,96 milliards de dollars, environ 960 milliards de F, et l'investissement direct de la Chine au Cameroun a atteint 35,06 millions de dollars, plus de 21 milliards de F. Wei Wenhua a également énuméré la série de projets d'envergure en cours, à l'instar de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'autoroute Kribi-Lolabé, le projet d'alimentation en eau potable du fleuve Sanaga, le barrage hydro-électrique de Bini à Warak, le projet de logements sociaux, le réseau national à large bande, le Plan national des télécommunications d'urgence.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.