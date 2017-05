Cameroun: Parole aux acteurs

Joseph LE : « CBT va accompagner l'action du chef de l'Etat »

Pca de la Sopecam

« Le père est content de voir ce bébé naître, après un travail de longue haleine. Comme vous le savez, la Sopecam ces derniers temps, a beaucoup reçu de l'Etat et notamment du chef de l'Etat. C'est pour cela que nos premiers mots de remerciements vont bien sûr au chef de l'Etat. Pour toute cette sollicitude, nous lui disons merci pour avoir donné tout à la société de Presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam). On peut citer les nouveaux textes juridiques, le développement technologique. La Sopecam fait du chemin. Maintenant, il appartient à la Sopecam de savoir rendre au père. Ce qu'il attend de nous c'est le travail, ce travail dans notre domaine, c'est des productions comme ce bébé que nous sommes venus porter. Il y a beaucoup d'opportunités, de possibilités qui ne sont pas valorisées. Notre manière de valoriser l'économie, c'est en dédiant toute une production qui accompagne l'action du chef de l'Etat, qui va accompagner l'action du gouvernement, des opérateurs économiques. Si nous avons choisi Douala, c'est parce que c'est le poumon économique, c'est ici que ça se passe. »

Marie-Claire Nnana: « Je suis très optimiste »

Directeur général de la Sopecam

« Je suis très optimiste, la preuve c'est que ce bébé est né. Si on n'est pas sûr de faire grandir le bébé, on ne le met pas en route ! Et j'ai des éléments très objectifs qui me permettent de nourrir cet optimisme. Vous avez été témoin ce soir de la grande mobilisation des milieux d'affaires de Douala. Je pense que c'est pratiquement inédit. Nous avons eu des centaines d'hommes d'affaires, les chefs de grandes et petites entreprises, qui ont nourri de l'espoir en voyant l'aboutissement de notre projet. CBT sera le miroir de leurs ambitions. Je suis aussi optimiste, après les mots prononcés par le ministre de la Communication, qui a incité le milieu des affaires à coopérer avec la presse. Parce que c'est la presse qui va refléter le dynamisme de l'économie. Mais c'est aussi le monde des affaires qui fait vivre la presse à travers la publicité. Le Cameroun a une économie de plus en plus dynamique. Nous nous devions de faire l'écho de ce dynamisme. On ne sait pas toujours, hors du Cameroun comme à l'intérieur, quelles sont les potentialités immenses, le travail que les hommes d'affaires abattent. »

Jean-Claude Ngbwa: « Nous avons désormais un moyen d'expression »

Président de la Commission des marchés financiers

« La Commission des Marchés financiers est un régulateur. C'est la vitrine économique de notre pays. Comme vous le savez, aucun pays au monde ne peut se développer sans avoir un marché financier digne de ce nom, une bourse des valeurs qui permet de mobiliser émetteurs et investisseurs. C'est donc pour nous quelque chose qui manquait et qui est finalement arrivé. Vous savez que nous n'avons pas la possibilité d'être doté d'instruments de communication aussi fiables que celui que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Il nous manquait cet instrument de communication. Parce qu'il faut que les Camerounais puissent savoir qu'il y a un autre guichet permettant de mobiliser l'épargne pour développer l'industrie, pour arriver à la croissance de nos entreprises et de l'Etat. Il faut vous le dire, nous avons une pléiade d'acteurs qui avaient besoin de savoir quels sont les produits financiers offerts sur notre marché. Nous avons maintenant la possibilité de nous exprimer chaque semaine, à travers nos prestataires de service d'investissement que sont les banques. »

Cyrus Ngo'o: « C'est une opportunité pour le PAD »

Directeur général du Port autonome de Douala

« La ligne éditoriale du journal nous a été présentée par Mme le directeur général de la Sopecam. « Cameroon Business Today » (CBT) est une opportunité pour le Port autonome de Douala. Comme vous devez le savoir, le Pad est le gestionnaire du port de Douala et en cette qualité, il offre des services marchands, qui doivent se vendre. C'est pourquoi on parle régulièrement de la compétitivité du Port autonome de Douala. Le journal qui vient de naître est donc une vitrine qui pourrait servir d'exposition à l'activité du Pad. C'est pour cela que nous avons été ravis d'être invités. J'ai été convié à venir écouter, voir et saisir l'opportunité. Le port ne va pas louper cette opportunité d'utiliser ce média pour vendre ses services, essentiellement marchands, au-delà de ce que nous sommes au service de l'intérêt général. C'est un journal plein d'informations, agréable à lire, qui présente une physionomie exceptionnelle. Comme cela a été dit, c'est la crédibilité qui gouverne cette production. »

Alain Blaise Batongue: « Nous avons besoin d'une offre d'informations de qualité »

Secrétaire exécutif du Gicam

« En une édition, on ne peut pas apporter une appréciation définitive. Nous avons parcouru les 32 pages, apprécié la rubrication, la densité de l'information et de l'analyse. Nous pensons que si ce pari de la qualité, de la densité, est tenu, alors il y a de fortes chances qu'il résiste. De manière générale, nous au Gicam nous avons besoin d'une offre d'information de qualité. Le paysage de la presse écrite n'en était pas vraiment pourvu. Il y a pour le moment des parutions qui sont connues sur cet espace, et la concurrence favorise toujours le consommateur et permet aux acteurs de s'améliorer. Pour nous, c'est une bonne chose dans ce segment particulier du marché. »

Jacob Sindze: « Le monde des affaires en avait besoin »

Directeur général, Area assurances

« Pour être sincère, Cameroon Business Today (CBT), répond à un vrai besoin. Un besoin du marché des affaires au Cameroun. Un vrai besoin, simplement parce que c'était un segment vide pour lequel Sopecam va apporter une réponse. Le monde des affaires, de la finance, des assurances, devrait accompagner cette vision de Mme Marie-Claire Nnana, dans cette aventure. Nous sommes disponibles pour cela. En réalité, c'est une construction de longue haleine. Je pense que ce n'est qu'un début aujourd'hui. Demain, les hommes d'affaires, les entreprises, les multinationales, tous les acteurs de notre économie, devront trouver en ce journal économique un espace pour parler, communiquer, délivrer leur propre message. Donc je dis que CBT est un journal qui coïncide avec les attentes du monde économique, du monde des affaires du Cameroun. »

Calixthe Beyala: « Un journal qui va avoir du succès »

Ecrivaine

« Si je tiens compte de tout ce que j'ai entendu, en terme de discours, de préparatifs de lancement, l'étude de marché qui a pu être faite, c'est formidable. D'ailleurs, il manquait un journal de ce type au Cameroun. Je crois que c'est un journal qui va servir, qui va réussir, qui va avoir un bon public. Vous avez vu comment s'est déroulée la soirée. C'était magnifique. Moi je suis quelqu'un qui tient compte des détails, des données palpables et si je tiens compte de ça, cela veut dire que c'est un journal qui va avoir un gros succès et il est déjà dans le bon vent. »