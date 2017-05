Cameroun: Sopecam - C'est parti pour d'autres challenges

Il a souhaité que soient corrigées les imperfections de la convention collective des industries polygraphiques qu'applique la SOPECAM. De même, le délégué du personnel a émis le vœu que la dette envers la CNPS soit résorbée pour que chaque employé profite des prestations familiales. Doléances bien reçues par le management qui a promis d'y répondre dans la limite de ses moyens et prérogatives. Le reste s'est déroulé dans le spectacle : l'humour avec les professionnels de renom, la musique avec les Playback, et une ambiance propice à recharger les batteries pour relever les futurs challenges.

Depuis le 28 avril 2016, date de l'approbation du nouveau statut de l'entreprise, la SOPECAM est entrée dans un cycle de réformes institutionnelles d'où sortiront le nouveau statut du personnel, un nouveau règlement intérieur, un nouveau code éthique, un plan de carrière défini, digne d'une entreprise moderne en marche pour son rayonnement. « Son succès sera celui du personnel », a prédit le DG. Séraphin Vinny Etobok, délégué du personnel, s'est félicité du climat du travail et de la cohésion entre les employés et l'employeur. Il a exprimé la satisfaction de la représentation du personnel au Conseil d'administration, du renouvellement de l'outil de production avec des machines de dernière génération.

Au cours de son propos de circonstance, Marie Claire Nnana, le directeur général, a interpellé ses collaborateurs, responsables des directions, à remobiliser les troupes et à tirer les indisciplinés vers le haut, afin que personne ne soit éjecté pour mauvais rendement. Elle avait à peine fini sa prise de parole qu'on annonçait le triomphe de AS SOPECAM, vainqueur du tournoi de football la fête du travail. C'est de cette SOPECAM qu'on rêve, leader dans toutes ses prestations. L'équipe managériale ne lésine pas sur les moyens pour y arriver. « Cameroon Business Today », l'hebdomadaire d'information et d'analyses économiques, dernière née des publications de l'entreprise lancée la semaine dernière à Douala, est un signe de vitalité de l'entreprise.

Huit employés primés pour le travail bien fait. Au cours de la célébration de la 131e édition de la fête du travail à la Société de presse et d'éditions du Cameroun (SOPECAM) hier, Elisabeth Kiyang, Roland Mbonteh, Raphaël Mbolo Menanga, Gabriel Mbamba Boyoma, Jessika Mekoui, Ruben Goufan, Suzanne Bilongo, Gabriel Mbogba et Nteppè Ebodé ont chacun reçu le prix du meilleur employé dans les différentes directions de l'entreprise. Ils sont les modèles que le management veut avoir pour « construire ensemble la SOPECAM ».

