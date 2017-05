Cameroun: Ligue1 - Eding reprend la tête

Le capitaine, Samuel Clebert Ekwalla, ses coéquipiers Jean Oscar Gwot Kalati et Boniface Arno Zoa notamment, constituent l'oxygène d'un groupe solidaire. La saison dernière, le club a reçu le titre de Fair Play de la saison, le même qu'en 2014, alors qu'il séjournait encore en Ligue 2. Créé en février 2012, Eding carbure à 150 millions F de budget cette saison. Le crédo chez les dirigeants c'est : « respect des primes et salaires des joueurs, respect du travail des entraîneurs ».

Le reste, sera un bonus », confie-t-il à CT. Eding n'est jamais tombé à Yaoundé et affiche des statistiques appréciables. L'équipe n'a perdu qu'un seul match (1-0), a inscrit une moyenne de 1,75 but par match et détient la meilleure attaque de la compétition avec 16 buts marqués, déteint la deuxième meilleure défense (5 buts concédés) derrière UMS de Loum (3 buts encaissés).

On ne rêve pas de titre de champion, encore moins de trophée de la coupe. Le promoteur, Saint Fabien Mvogo, traduit tout cela en ces termes : « Nous souhaitons améliorer le classement de la saison dernière où nous avons terminé 8es. Si nous pouvons être 5e ou 6e et disputer les 1/8e de finale de la coupe du Cameroun, c'est une bonne chose.

