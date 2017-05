Cameroun: Maroua - dans la paix et la sérénité

Les 115 associations des travailleurs qui ont pris part au défilé ont servi au public une fête riche en sons et en couleurs

« La fête internationale du travail s'est déroulée dans les meilleures conditions à Maroua. Ceci grâce à la paix qui revient progressivement. Et sans paix, aucun progrès ne peut se réaliser». Déclaration du gouverneur Midjiyawa Bakari, au terme de la parade organisée à l'occasion de la célébration de la 131e édition de la fête internationale du travail qu'il a présidée à la place des fêtes de Founangué à Maroua. C'est devenu une tradition. Non seulement il fallait montrer patte blanche avant d'accéder à la place des fêtes, mais aussi, les horaires d'arrivée étaient scrupuleusement respectés.

Au bout du compte, quand le gouverneur foule les lieux, les trois tribunes avaient fait leur plein d'œuf. Au « boulevard des banques », les associations des travailleurs régulièrement enregistrées à la délégation régionale du Travail et de la Sécurité sociale trépignaient, attendant impatiemment le début du défilé. Exécution de l'hymne national. Remise des décorations, puis ouverture du bal des allocutions.

Trois au total, à savoir celui du président régional de l'UGTC qui s'est appesanti, sur la précarité du travail dans bon nombre d'entreprises implantées dans l'Extrême-Nord, celui du président régional de la CSTC qui s'est intéressé à la faiblesse du dialogue social dans les sociétés, et enfin celui du gouverneur de la région de l'Extrême-Nord.

Midjiyawa Bakari, tout en se réjouissant du climat des affaires qui revient progressivement à la normale, a saisi cette opportunité pour inviter les employeurs et les employés à entretenir un climat propice à la cohésion sociale dans toutes leurs entreprises. « L'heure est au dialogue social et non à l'appel aux grèves », a martelé le gouverneur.

Le défilé en soi s'est déroulé en deux phases et a duré près de deux heures d'horloge ; un défilé pédestre et un défilé motorisé. Les défilants, au nombre desquels l'agence SOPECAM de l'Extrême-Nord ont démontré leur savoir-faire. Les uns et les autres ont rivalisé de talent. Au finish, le premier prix a été remporté par la société HYSACAM, suivie de la SODECOTON et la troisième marche du podium a été complétée par le PMUC.