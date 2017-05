Cameroun: Fête du travail 2017, sous le signe de l'écoute et du dialogue

C'est fort de ces principes que les travailleurs ont défilé hier au boulevard du 20 mai.

Selon les statistiques du Fonds national de l'emploi, en 2016, le taux de chômage est de 4,4 %. Ce taux ne tient pas compte du secteur informel qui représente 80% au Cameroun. Cette situation démontre que le travail est considéré par les travailleurs comme un trésor. Et, ceux qui ont ce privilège l'ont démontré en prenant massivement part au défilé marquant la 131e édition de la Fête internationale du travail hier au boulevard du 20 mai. C'était en présence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS), Grégoire Owona, des autorités administratives de la région du Centre, les patrons d'entreprises et de la grande famille syndicale du Cameroun.

A cette occasion, des milliers d'employés, tout secteur d'activités confondus ont battu le pavé sur le thème : « Dialogue social, croissance économique et cohésion sociale ». Au cours de cette grande parade, toutes les entreprises ont rivalisé d'adresse dans leur tenue. Du tissu pagne sous toutes les couleurs et modèles, aux polos et t-shirts agrémentés parfois de casquettes ou de chapeaux, chacun y est allé de son génie pour démontrer que le travail éloigne de nous trois grands maux : l'ennui, le vice et le besoin. « C'est grâce à mon job que je subviens aux besoins de ma fille sans rien attendre de qui que ce soit. Je ne suis esclave de personne. Je me bats avec mon salaire et c'est pourquoi j'ai tenu à venir au défilé pour dire non seulement merci à mon employeur, mais aussi à Dieu pour cette grâce », confie Madeleine Béatrice Rimo'o, caissière dans une entreprise de transfert d'argent.

Au cours de cette cérémonie, les différents syndicats ont salué le dialogue social engagé par le gouvernement via le MINTSS même si plusieurs revendications restent d'actualité. Il s'agit entre autres de la mauvaise répartition des fruits de la croissance, de l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, du non-respect de la liberté syndicale au sein de certaines entreprises.

Malgré cela, les syndicalistes ont lancé un appel au dialogue social. « Privilégions le dialogue à toute autre forme d'action. Stop à la manipulation. Non à la récupération des revendications sociales », a rappelé Gilbert Ndzana Olimgo, de la Confédération des syndicats indépendants du Cameroun. Et d'ajouter : « Gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas attendre les crises pour intervenir ». A ce sujet, le ministre Grégoire Owona a indiqué qu'aucune œuvre durable ne peut prospérer dans le désordre, la division et l'irresponsabilité.

Cependant, le MINTSS a invité les syndicats à une nouvelle ère du dialogue social. « Un dialogue de qualité pour développer l'activité économique. J'invite les entreprises à une meilleure écoute vis-à-vis des travailleurs, à davantage d'investissements pour améliorer le cadre de travail », a-t-il conclu. C'est pour améliorer cette croissance économique que les travailleurs ont réitéré leur engagement dans leurs différents messages.