Sénégal: Senelec - Le Sudeten pose les jalons d'un renouveau syndical

Une administration vertueuse des finances et des ressources humaines, une meilleure implication des travailleurs dans les perspectives de l'entreprise et surtout l'instauration d'une communication intégrale avec les travailleurs. Telle est la teneur de la plateforme revendicative proclamée par le nouveau syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie (Sudeten) qui a célébré la fête du 1er mai pour la première fois. Dans l'enceinte de la centrale du Cap des Biches, ce nouveau syndicat qui se déclare majoritaire à la Senelec, a étalé plusieurs objections pour le renforcement de la sécurité, tout en déplorant la non prise en charge des retraités par les IPM malgré les nombreuses années de cotisations.

Pour une première sortie publique, l'amphithéâtre de la centrale du Cap des Biches était plein à craquer. Le Syndicat unique des travailleurs de l'énergie (Sudeten), toute nouvelle organisation créée il y a moins d'un an, a célébré hier, la fête du 1er mai, par un panel qui a diagnostiqué la gestion des ressources humaines au niveau de la Senelec. Pour les camarades de El Hadji Ibrahima Mangane, le secrétaire général, la dissension au sein du Sutelec est désormais derrière les 700 militants qui sont venus spontanément rejoindre leur nouveau challenge par leur détermination à rompre avec leur ancienne organisation qualifiée de «fantôme»,

Décidé à prendre en charge les préoccupations des travailleurs de l'électricité, et par delà tous les salariés du secteur de l'énergie, le Sudeten a plaidé pour une gestion des ressources humaines fondées sur le mérite, l'équité et la justice. Les accidents de travail récurrents constituent une plaie béante qu'il faut guérir. La non prise en charge sanitaire des retraités par l'IPM doit être reconsidérée vu que ceux-ci ont cotisé pendant plusieurs années et sont laissés en rade ainsi que leurs familles dés leur départ à la retraite. Plusieurs autres revendications ont été listées par ce nouveau syndicat lors de cette journée de partage marquée par la forte mobilisation des travailleurs (en tenue blanche). Les communications des experts Abdoulaye Sène et Mor Diop ont introduit cet échange par un tour d'horizon de l'état des lieux de l'entreprise qui a fait un bénéfice de quelques 30 milliards en 2016, résorbé son déficit budgétaire chronique jusqu'à passer aujourd'hui par la baisse du coût de l'électricité.

Cependant, les mutations techniques et technologiques risquent d'impacter davantage la répartition des tâches dans l'entreprise. C'est le cas avec les cartes prépayées qui ont commencé à bouleverser les relations entre l'entreprise et le consommateur. Avec leur généralisation, certaines fonctions comme les releveurs, la facturation ou les caissières pourraient être affectées. Mais avec une bonne restructuration de l'entreprise ces effets négatifs sur le personnel pourraient être enrayés. Toujours au chapitre des défis à relever, plusieurs contributions et messages ont été délivrés à l'attention des militants.

Le secrétaire général du Satel, pour sa part, a invité tous les autres 6 syndicats de l'énergie à l'unification pour être plus fort.

... .LA DIRECTION DE LA SENELEC RASSURE

La journée de réflexion a ensuite été rehaussée par la présence du Secrétaire général et du directeur des ressources humaines de la Senelec venus représenter le directeur général à la fête des travailleurs. Une occasion saisie par ces hauts responsables pour faire des révélations tout en invitant les uns et les autres à l'approfondissement du dialogue. C'est ainsi que selon le DRH, les avances de tabaski pourraient être converties en subventions au profit des travailleurs. Tout en les rassurant par rapport aux principes fondamentaux de gestion du personnel, le DRH les a invités à l'établissement d'un climat serein dans le travail. « Nous sommes disposés à s'asseoir ensemble, discuter et trouver des solutions aux différentes questions. Il nous faut améliorer notre communication » a-t-il conclu avant d'inviter à sauvegarder l'outil de travail.

Auparavant, le secrétaire général, Abdoulaye Dia a lu le message du directeur général de la Senelec et insisté sur les attentes des consommateurs, et révélé que quelques 600 projets sont en cours pour un total de 1885 milliards CFA.