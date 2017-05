Sénégal: Coupe du monde de beach soccer - Les «Lions» foncent en quart

Le Sénégal a enchainé avec une deuxième large victoire dans le Groupe A synonyme de qualification en quart de finale. Ce résultat qualifie aussi la Suisse et condamne le pays hôte et le Venezuela. Hier, lundi 1er mai (dans la soirée), les «Lions» ont perdu devant la Suisse au tirs au but (3-1) après un match nul 5 buts partout au temps réglementaire.

Les Sénégalais ont une fois de plus démontré qu'ils étaient l'équipe à surveiller lors de cette Coupe du Monde de Beach Soccer. Après un impitoyable (9-0) contre l'Equateur, les hommes d'Oumar Sylla ont livré un nouveau festival offensif avec notamment un triplé d'Ibrahima Baldé et un doublé chacun pour Papa Ndoye et Hamad Diouf.

Après Tahiti 2013 et Portugal 2015, Bahamas 2017 est la troisième Coupe du Monde de Beach Soccer à laquelle participe Ibrahima Balde, avec un bilan de 8 buts marqués en autant de rencontres.

Trois qualifiés, trois éliminés

L'Italie, la Suisse et le Sénégal sont devenus les trois premières équipes à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de Beach Soccer, Bahamas 2017, après avoir remporté leurs matches respectifs le samedi 29 avril.

À l'inverse, le Mexique, l'Équateur et les Bahamas quittent la compétition. Le Sénégal, imparable et imprenable. La meilleure attaque à Bahamas 2017 ?

Celle du Sénégal, avec 19 buts marqués. La meilleure défense ? Celle des Lions du Sénégal également, avec un seul but encaissé. Mais pour Ibrahima Balde, il ne faudrait surtout pas s'emballer : "Nous sommes contents. Nous avons bien joué, mais nous n'avons encore rien gagné. Le tournoi va commencer à partir des quarts de finale".