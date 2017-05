Sénégal: Nioro/ Investitures aux législatives de juillet - La majorité investit Moustapha Niasse...

Face aux tiraillements, divergences et discordances qui minent aujourd'hui la coalition présidentielle, les responsables de « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby) du département de Nioro ont convoqué samedi dernier une forte mobilisation dans la commune pour statuer sur leur sort en direction des élections législatives de juillet prochain.

Cette rencontre qui mobilisait près d'une cinquantaine de responsables du Ps, de l'Afp, du Pit, de la Ld, de l'Apr entre autres, était surtout un prétexte pour condamner catégoriquement et publiquement l'attitude de certains de leurs pairs apéristes qui ne veulent point de Moustapha Niasse à la tête de la liste départementale de Bby. Il était aussi question, par la même occasion, de plébisciter la promotion du leader de l'Alliance des forces de progrès (Afp) à la tête de cette liste, afin de renforcer les liens entre acteurs de la hiérarchie et offrir plus de chance à la coalition présidentielle dans le Rip.

Outre toute considération politique, cette décision qui a été prise à l'unanimité obéit à la volonté de rendre hommage à une « icône » du département de Nioro, à un « patriote », mais surtout à un infatigable et fidèle compagnon du président Macky Sall, aux côtés d'Ousmane Tanor Dieng, premier secrétaire au Parti socialiste (Ps). Les différentes personnes qui se sont succédé au micro ont largement débattu sur cette question, mais se sont aussi félicitées d'avoir dans leur département un pionnier du développement socio-économique du pays, et 2èmepersonnalité de l'Etat.

Considéré comme fer de lance de l'unité dans la coalition présidentielle à Nioro, sa promotion comme tête de liste départementale de Bby sous-entend une nette volonté des proches du président Sall d'aller droit vers des investitures apaisées. Car, du goût des républicains, progressistes, socialistes et leurs alliés, le seul objectif qui vaille aujourd'hui est de remporter haut la main ces prochaines législatives et ouvrir les portes d'une réélection prochaine du président Macky Sall en 2019. A part cela, ces responsables disent ne plus permettre l'ouverture de nouvelles brèches tendant à fragiliser ou couper les liens entre Macky Sall et ses alliés du « Bennoo ». Pour autant, ils sollicitent à la prochaine conférence des leaders de Bby une ou deux investitures à des positions confortables sur la liste nationale en vue d'un quota plus juste pour le département de Nioro.

A PAOSKOTO, LES SOCIALISTES ENTERINENT LA SENTENCE MAIS....

A 4 à 5 kms de Nioro, sur l'axe Kaolack, les socialistes du département ont poursuivi ce débat dimanche dernier dans la matinée. Malgré les absences justifiées du maire de ladite commune Aly Mané et le responsable de la coordination départementale socialiste de Nioro Serigne Mbaye Thiam, les socialistes de Nioro ont accepté la logique que Bby s'est offerte. Autrement dit, la promotion de l'investiture de Moustapha Niasse comme tête de liste départementale de Bby. Sauf que dans la coordination départementale socialiste de Nioro, les responsables ont aussi réclamé le nom du maire de Paoskoto Aly Mané en bonne position sur la liste nationale.

EN REPLIQUE, LE CAMP ADVERSE DURCIT LE TON

Même si pour l'écrasante majorité des responsables de Bby de Nioro, Moustapha Niasse est l'unique candidat valable pour diriger la tête de liste départementale, le coordonnateur du mouvement « Actions pour l'Emergence » Daha Diallo et son nouvel associé Momath Sow « Malaw », le président du Conseil départemental, disent le contraire. Après deux (2) sorties effectuées pour dissuader la candidature de Niasse, ces apéristes sont remontés au créneau avant-hier, à Wack Ngouna. C'était pour renouveler leur position contre l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Mais aussi de sensibiliser les militants de renoncer à toute liste dirigée par Moustapha Niasse et voter la vraie liste du « Bennoo » qui n'est autre que celle qu'ils ont confectionnée. Pour la journée d'avant-hier, le prétexte de ce refus est surtout lié au fait que l'Apr contrôle présentement onze (11) municipalités sur les quinze (15) que compte le département de Nioro. Aussi du fait que ni Daha Diallo ni Malaw Sow ne sont encore prêts à suivre un octogénaire, selon eux, pour se frayer un passage sur le terrain politique local et national.