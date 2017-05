Sénégal: Saint-Louis Jazz 2017 - Les organisateurs ont la pression...

Disons, pour commencer, que le président de l'association Saint-Louis Jazz est plutôt «satisfait» de cette 25ème édition du Festival international de jazz de Saint-Louis, qui s'est achevée hier, lundi 1er mai, avec une belle brochette de têtes d'affiche. En conférence de presse hier à Saint-Louis, Me Ibrahima Diop a tout de même laissé entendre que les organisateurs, qui «équilibrent» plus qu'ils ne font de «bénéfices», se retrouvent avec un «gap énorme à combler»... A leurs «risques et périls», quand on sait qu'ils ont donné «leur caution bancaire, adossée à une déclaration de patrimoine». La conférence de presse a eu lieu à quelques heures du concert de clôture, avec Baaba Maal.

Dans le discours du président de l'association Saint-Louis Jazz, on a parfois eu l'impression d'entendre un monsieur échaudé par la dernière édition du Festival de Jazz de Saint-Louis, qu'il a encore du mal à digérer : une édition 2016 «sans cérémonie d'ouverture» !

Ce lundi 1er mai, Me Ibrahima Diop a d'ailleurs laissé échapper un «plus jamais ça», allusion à la menace qui avait alors plané sur la 24ème édition du Festival, celle de l'an dernier ; d'abord annulée par un arrêté préfectoral, pour des raisons sécuritaires liées au terrorisme, qui était venu jouer les «épouvantails», puis sauvée de justesse.

De cette 25ème édition, qui s'est achevée hier, lundi 1er mai, Me Ibrahima Diop dit qu'il est «en partie satisfait», que celle-ci s'est globalement «bien tenue», ne serait-ce que pour la «qualité des concerts», avec des artistes de «dimension internationale».

Quant à la venue de Marcus Miller elle-même, tête d'affiche de cette édition 2017, après sa prestation annulée l'an dernier, Me Ibrahima Diop en parle quasiment comme d'une revanche, lorsqu'il dit par exemple que certains avaient tout simplement pensé que Saint-Louis Jazz n'avait pas la «carrure» ou les moyens de «faire venir» comme celui-là.

Cette année, le Festival a fonctionné avec les ¾ de son budget, qui «frise les 300 millions», sans oublier «qu'il y a un passif à combler», mais disons que «c'est comme cela tous les ans», ou presque. Et cette année, les responsables sont «exposés», à des «poursuites civiles» dit le président de l'association, à commencer par lui-même.

«Aujourd'hui, explique Me Ibrahima Diop, nous de Saint-Louis Jazz nous ne faisons pas de bénéfices, mais nous équilibrons les comptes, il y a un gap énorme à combler, à nos risques et périls parce que nous avons même (... ) donné notre caution bancaire adossée à une déclaration de patrimoine».

Le notaire insiste là-dessus : cet engagement va au-delà de sa personne, et impliquerait même sa famille, au cas où, par exemple, sa maison venait à être «vendue aux enchères»...

Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que certains «contrats», avec certains sponsors, n'auraient pas encore été «respectés». Même si, sans vouloir justifier ou banaliser la démarche, c'est assez fréquent, pour nos festivals, que les subventions viennent après-coup, alors que les organisateurs en ont justement besoin avant, ou à la rigueur «en cours d'édition».

Parmi les partenaires du Festival de jazz, on cite la Bicis, «partenaire de toujours, partenaire d'origine», avec une subvention d'une vingtaine de millions.

Comme on cite Amadou Diaw, «natif de Saint-Louis», qui a usé de son «entregent» pour le voyage et l'hébergement de quelques-unes des têtes d'affiche de cette 25ème édition : l'Américain Lucky Peterson par exemple. Me Ibrahima Diop revient aussi sur les 20 millions remis par le président de la République, «en cours d'édition», et sur les 6 millions, «moins le forfait-taxe de 3 millions», accordés par la mairie de la Saint-Louis.

Mais à côté, il y a les cachets d'artistes : certains d'entre eux «ont été payés», les autres «sont en voie de l'être», mais «nous avons pris des engagements», assure Me Ibrahima Diop, qui fait remarquer qu'à lui seul, Marcus Miller aura coûté «40 à 50 millions de francs CFA», le triple de son «cachet de l'an dernier», pour «un concert d'une heure au lieu d'une heure et demie».

Un cachet que les organisateurs ont ensuite beaucoup de mal à rentabiliser, quand on sait que les organisateurs disent avoir du mal à aller au-delà de 25.000 francs CFA dans la région, pour les billets d'entrée, contre 100.000 ailleurs...

PATRICK PITTON, DIRECTEUR DE LA BICIS : «Ce n'est pas le montant qui compte...»

Nous avons l'intention de continuer à les soutenir. Nous avons apporté une contribution d'un peu plus de 20 millions, mais ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'engagement. Le budget n'est pas sous la responsabilité des sponsors, mais sous celle des organisateurs, dont il faut saluer l'engagement, et le sens des responsabilités, et notamment les efforts qu'ils font à titre personnel, pour que le Festival chaque année se boucle...

Parce que comme vous l'avez constaté, ce n'est pas quelque chose d'arithmétique : il faut s'engager, il faut assumer, conclure le budget, c'est très difficile, et il faut que tout le monde soit conscient des efforts que font les organisateurs.

Il n'est pas question pour BNP Paribas de diminuer cette contribution, mais il faudrait que d'autres acteurs s'intéressent à ce que le Festival peut rapporter.

ME IBRAHIMA DIOP, PRESIDENT DE SAINT-LOUIS JAZZ : «Une Fondation d'utilité publique pour...»

A terme, Saint-Louis Jazz, qui est une association privée, sera une Fondation d'utilité publique, pour permettre de structurer le financement.

Une fondation pour mieux professionnaliser l'événement, parce que les gens auront plus confiance en nous (... ). Je pense que dès qu'on aura fini de régler ces problèmes de trésorerie, on va s'y atteler, parce que le pouvoir m'a été donné, et on ne peut pas y revenir.

SAINT-LOUIS JAZZ : A qui profite le Festival ?

Quand on y pense, les Saint-Louisiens eux-mêmes se sont-ils vraiment approprié le festival, quand on sait que, pour reprendre les propos du Vice-président de Saint-Louis Jazz, Fara Tall, le Festival, lorsqu'il a été lancé, avait la vocation d'être «un miroir pour le Saint-Louisien».

Oui disent les organisateurs, qui estiment que le Festival ne leur profite pas vraiment, et que les plus heureux, ce sont peut-être les hôteliers, restaurateurs et transporteurs. Sans parler des artistes eux-mêmes, qui seraient, selon le très célèbre joueur de kora Ablaye Cissoko, «les premiers à profiter de ce Festival».

Mais disons que de façon générale, pour parler comme Me Ibrahima Diop, «Saint-Louis Jazz est un prétexte pour développer Saint-Louis, nous n'avons pas encore fait d'étude sur l'impact du Festival sur Saint-Louis, mais tout le monde sait que tous les hôtels sont pleins... Les restaurateurs, les transporteurs, tout le monde y trouve son compte ».

echos...

La conférence de presse a aussi permis de revenir sur la manière dont les journalistes ont été traités pendant cette semaine de Festival. En commençant par la procédure d'accréditation physique, chasse gardée d'un monsieur d'un certain âge dont nous tairons le nom, et que certains confrères soupçonnent d'avoir là son «heure de gloire» annuelle, les infantilisant ou les soumettant à toute une série de rituels de passage, sans parler de tout le temps que l'on y perd...

Idem pour la façon dont certaines interviews d'artistes ont été gérées, faisant de nombreux frustrés parmi les journalistes. A titre d'exemple, après le concert de Lisa Simone de ce jeudi 27 avril, l'un des préposés à la sécurité, dont la carrure dissuaderait n'importe quel téméraire, s'est tout de suite empressé de diviser la dizaine de journalistes en deux groupes, en intimant au second l'ordre de patienter. Entre les deux, sa seule présence physique. Mais voilà qu'entre-temps nous serons autorisés à aller poser nos questions, mais une, et une seule, pour chacun des journalistes, de quoi faire évidemment quelques malheureux... A tel point que certains d'entre eux décideront tout simplement de bouder la séance de questions-réponses.

Mais pour le chargé de la communication du Saint-Louis Jazz, Alex Ismaël Tendeng, qui a dit avoir pris «bonne note», les journalistes ont surtout traité avec des personnes «pas spécialisées».