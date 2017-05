Sénégal: Kaolack/ 1er mai - Le Sncs «déchire» le permis à points

Concernant la région de Kaolack, Serigne Kouta et Cie exigent l'accélération des travaux de la gare routière « Nioro » pour en faire une gare digne de ce nom. Il préconise aussi la mise en place d'une seconde gare pour les taxis urbains, la réhabilitation des voies à la gare «Thiers Liberté », ex garage Dakar et une nouvelle gare pour les taxis bagages. Le Sncs préconise aussi une suspension des véhicules de transport immatriculés en Gambie.

Par rapport aux mesures de performance fixées pour une habilité plus accrue des chauffeurs et conducteurs, le Sncs a aussi manifesté dans sa lettre son désaccord relatif à l'obligation des chauffeurs de passer par les auto-écoles. Le Sncs souhaite que l'Etat réfléchisse sur la réduction du prix du carburant.

