Et de poursuivre : « La conférence sociale n'a rien changé. Elle n'a pas répondu aux attentes. Les enseignants du supérieur n'ont plus besoin de séminaires ni de réunions. La seule chose qui est importante pour eux est que l'état pose des actes concrètes en ce qui concerne les retraités »

Le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS), Mballo Dia Thiam a souligné, sans ambages, que «le retard des remboursements après service fait dans le cadre de la Couverture maladie universelle (CMU) est en train de plomber les hôpitaux. Beaucoup d'hôpitaux entre six, huit mois ou même un an, se retrouvent remboursement ». Non sans saluer les efforts consentis par l'Etat dans le secteur de la Santé, tout en signalant que « le gouvernement doit corriger ces impairs pour que les hôpitaux ne soient pas en face d'une situation encore plus difficile ».

