«Les enquêtes nous ont amené à déceler un certain nombre de causes dont les questions… Plus »

Nous leur avons fait comprendre que la foule ne leur ferait rien et qu'elle était là juste pour voir ce qui se passerait. Nous sommes repartis rendre compte à la population mobilisée, mais celle-ci a refusé l'idée d'une délégation pour repartir à Saaba... Et les occupants des véhicules sont repartis ».

Il m'a expliqué qu'il y avait trop de monde et qu'eux, ils ne pouvaient pas entrer. Il nous a demandé de prendre les chefs des villages et de désigner 10 personnes des Koglwéogo pour repartir à Saaba échanger avec la délégation.

Quand nous avons fini, ceux qui nous ont dit qu'ils venaient avec Simon ont démarré et ont été guidés par un de nos éléments pour rejoindre notre siège. Arrivé à la porte de notre siège, notre contact (le commissaire) nous a appelés. Il y avait six véhicules dans le cortège, mais seul notre contact est descendu du véhicule.

Quand ce dernier est revenu, on nous a demandé de désigner deux personnes pour entrer dans le bureau du CB... On nous a servi du café et du thé. Ils nous ont dit que Simon Compaoré a demandé d'échanger avec nous en attendant son arrivée, mais que l'ordre du jour allait porter sur deux points : la tenue et les armes que portent nos éléments...

A l'approche de cette date, je l'ai rappelé pour confirmer le RDV. Il l'a confirmé. Je lui ai demandé si nous pouvions convoquer la presse et sur cette question, il a dit n'avoir pas reçu d'autorisation, et qu'il nous reviendrait.

Suite à l'article paru dans notre édition n°6331 du 24 avril 2017 et faisant cas d'une rencontre avortée entre le ministre d'Etat, ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, et les Koglwéogo de Goudrin le dimanche 23 avril dernier, la direction de la communication dudit ministère nous a envoyé une mise au point qui a été publiée dans notre édition du mardi 25 avril 2017.

