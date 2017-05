Sénégal: Législatives 2017 - Amadou Ba appelle l'APR à l'unité

La question de la liste sera tranchée par le président Macky Sall. Je ne suis demandeur de rien et je ne suis pas en concurrence avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ou avec quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun problème entre le ministre d'État, Mbaye Ndiaye et moi-même.

«Ce qui est important pour moi, c'est d'assurer une victoire éclatante au président Macky Sall ici aux Parcelles assainies et au-delà dans tout l'arrondissement des Parcelles (Patte d'oie, Grand Yoff, Parcelles assainies et Camberène).

Poursuivant son propos, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan a dit par ailleurs n'être demandeur de rien, encore moins d'être en conflit avec ses camarades de parti, en l'occurrence le ministre d'État, Mbaye Ndiaye, et le ministre-maire Abdoulaye Diouf Sarr pour les législatives prochaines.

La preuve, j'ai une maison aux Parcelles, je viens pour militer aux Parcelles et travailler aux Parcelles assainies dans l'Apr », a martelé Amadou Bâ. Et de poursuivre : «S'il me demandait demain d'aller à Grand Dakar où je suis né, je partirais tout comme s'il me demandait d'ailler au Fouta ou à Tambacounda en complément d'effectif, je le ferais», a-t-il encore ajouté.

