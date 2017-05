Responsable du Foundation Course dans une institution privée de l'éducation supérieure, Babita… Plus »

L'année suivante, le montant des importations de la Pologne était de Rs 513 millions, comparativement à des exportations de seulement Rs 191 millions. Maurice est connu en Pologne pour son sucre blanc et son poisson. Parmi les produits polonais que l'on trouve à Maurice figurent des réfrigérateurs, des rasoirs et du parfum.

Les produits mauriciens qui font recette sont notamment le poisson (Rs 13,3 millions en 2016) et le sucre (Rs 14,3 millions en 2015 et Rs 9,9 millions en 2016). Le déficit commercial de Maurice se chiffrait à Rs 211 millions en 2015 et à Rs 236 millions en 2016.

La Hongrie et la Pologne étant membres de l'Union européenne, les exportations de Maurice vers ces deux pays pourront y entrer en mode hors taxes selon les termes de l'Interim Economic Partnership Agreement, des accords de partenariat économique intérimaire. Les opérateurs locaux se proposent de vendre Maurice en tant que partenaire fiable sur le plan de l'approvisionnement en produits qualitatifs et haut de gamme.

Opération séduction d'Enterprise Mauritius auprès des marchés polonais et hongrois. L'instance chargée de la promotion de produits mauriciens à l'étranger compte mettre l'accent, lors d'un Buyers-Sellers Meeting prévu du 8 au 12 mai, sur les secteurs de l'agro-industrie et du prêt-à-porter.

Maurice souhaite réduire son déficit commercial avec ces deux pays d'Europe de l'Est. Enterprise Mauritius y fera la promotion de produits de prêt-à-porter et de boissons alcoolisées, entre autres, du 8 au 12 mai.

