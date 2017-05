Ile Maurice: Camp-de-Masque - Saoud Khadim s'estime victime d'injustice

Maurice souhaite réduire son déficit commercial avec ces deux pays d'Europe de l'Est. Enterprise Mauritius… Plus »

Dès 2014 il a adressé plusieurs lettres à la TA et il a eu plusieurs rencontres également avec des cadres. Il continue à faire le va-et-vient entre chez lui et la Tourism Authority.

«On m'avait laissé comprendre que cette base d'opération serait temporaire et qu'on me donnerait un permis pour pourvoir opérer à Trou-d'Eau-Douce dès que ce serait possible», raconte Saoud Khadim. Mais ce jour se fait toujours attendre. Il ajoute que depuis qu'il a obtenu son permis, il n'est sorti qu'en six occasions, vu que la mer est trop dangereuse à Bras-d'Eau.

Même s'il n'utilise plus son bateau, il continue à payer pour son entretien et les frais de la police d'assurance, déplore l'homme d'affaires.

Il comporte plusieurs fonctions et peut accommoder 30 personnes. Mais aujourd'hui, après m'être donné toutes ces peines, ce bateau est ancré dans ma cour depuis plus de quatre ans.»

C'est avec beaucoup d'espoir que Saoud Khadim, directeur de Khadim Commerce Ltd, décide de se lancer dans le domaine touristique. «Après plusieurs démarches et négociations, j'ai décidé en 2013 de faire fabriquer en Chine, par des spécialistes, un bateau hors du commun qui m'a coûté Rs 12 millions.

