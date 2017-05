Ile Maurice: Showkutally Soodhun - «Lepep inn renouveler so confiance envers Pravind Jugnauth»

Maurice souhaite réduire son déficit commercial avec ces deux pays d'Europe de l'Est. Enterprise Mauritius… Plus »

Il a souligné que ce rassemblement est une victoire pour l'alliance MSM-ML et que le soutien reçu du public est du jamais vu. «C'est un 1er mai mémorable. C'était la première que Pravind Jugnauth prenait la parole un 1er mai comme Premier ministre. Et il a reçu le soutien du public.»

C'est du jamais vu. Les 20 circonscriptions étaient représentées. Nous avons eu une foule enthousiaste et électrique. Il y a eu un travail qui a été fait derrière et qui a porté ses fruits», a fait ressortir Showkutally Soodhun.

Le vice-Premier ministre et les autres membres du gouvernement lors de ce point de presse ont affiché la satisfaction du déroulement du rassemblement et l'affluence reçue hier à Vacoas. «Lepep ine renouveler so confiance envers Pravind Jugnauth. C'était un meeting réussi. On a mobilisé plus de personnes que l'année dernière.

