Sénégal: Célébration de la fête du travail - Macky Sall prône le dialogue social

Sur ce, Macky Sall rétorque : « je voudrais quand même comprendre, la conférence a traité de façon complète la question de la retraite et s'ils vont en grève c'est leur problème». Les syndicalistes tels que Elimane Diouf et Mody Guiro n'ont pas non plus manqué de faire des revendications pour l'émergence des travailleurs.

Et il est dommage qu'au niveau de l'enseignement supérieur «nous continuons à avoir des problèmes liés à l'application des retraites. Et nous nous voyons bien obligés d'aller la semaine prochaine en mouvement d'humeur».

Pour les policiers radiés en 1987, l'Etat en a repris certains et va les accompagner à recouvrer leurs droits avant d'appeler à changer les règles dans les fonctions publiques pour plus d'équité des travailleurs.

Toutefois, le Chef de l'Etat a invité à la révision des conventions collectives pour tous les secteurs. Et d'ajouter que le partenariat entre l'Etat et le secteur privé devrait être durable car il est «générateur d'emploi».

