Sénégal: Aliou Sall, entre rebuffade et reculade à Guédiawaye

Mais, dès le lendemain, quand j'ai entendu les faucons du Palais à la radio, sur l'internet, danser comme de petits diables pour fêter leur victoire, j'ai compris que tout cela n'était que le fait de comploteurs et moi, je n'accepte pas de me défaire devant mes comploteurs », a tonné Aliou Sall devant une jeunesse excitée par ces déclarations incendiaires.

Et de clamer à l'endroit des membres de la Cojer locale, « Je vous demande de vous mobiliser parce que ces comploteurs sont encore venus pour placer des gens impopulaires dans les listes, Je ne l'accepterai pas .Et je discuterai avec les gens qui sont dignes des gens du refus pour que cette forfaiture ne passe pas », a laissé entendre le maire de Guédiawaye qui indique savoir que le dernier mot revient au président qui doit trancher.

Samedi dernier, le maire de la Ville de Guédiawaye n'a pas usé de gants pour brocarder ceux qu'il appelle les « faucons » du palais et qui, selon lui, entravent son ascension politique au niveau de Guédiawaye. Seulement, au lendemain de cette sortie au cours de laquelle il a refusé le diktat de ces dits « faucons » qui cherchent à plomber son investiture à la tête de la liste départementale Bby de Guédiawaye, Aliou Sall a opéré une reculade à 180 degrés en avouant que, devant une jeunesse galvanisée, il n'a pas su bien remuer sa langue et qu'il ne défiera jamais le chef de l'Etat et patron de l'Apr, de surcroît son grand-frère.

