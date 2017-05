Congo-Kinshasa: Les catholiques en campagne de vulgarisation de l'Accord de la Saint Sylvestre

dans les Kivus, ainsi que dans différents quartiers et villages travers le territoire national, sans oublier des enlèvements et violations des droits humains qui se commettent presqu'au quotidien.

A l'ouverture des travaux, le secrétaire exécutif, le révérend Clément Makiobo, avait tenu à expliquer les missions assignées à commission. Hormis la vulgarisation de l'évangile, la laïque « justice et paix » a aussi la mission de vulgarisation valeurs sociales. A ce propos, la commission a fait savoir qu'elle peut pas baisser la garde en ce moment où les principes de la société sont bafoués, où le mensonge prend le dessus sur vérité, où les droits élémentaires sont foulés aux pieds, où défenseurs ou acteurs de la justice et paix sont contraints de taire. Avant de déclarer que les chrétiens catholiques sont citoyens comme tout le monde. D'où ils ont droit à la parole, peuvent pas se laisser intimider dans leurs droits. Malgré critiques qui fusent de partout après la prise de position de l' face à la situation politique de l'heure, cela ne peut jamais fléchir. Au contraire, ils continuent sans désemparer leur campagne vulgarisation des valeurs sociales.

On rappelle qu'au cours de ces assises, les laïcs catholiques tenu à répliquer aux nombreuses critiques dont l'église était l' de la part des acteurs politiques de la majorité et alliés, à l' de la dernière déclaration de la CENCO (Conférence nationale du Congo) dénonçant la violation de l'Accord de la Sylvestre placée sous sa médiation, avec notamment la nomination premier ministre Bruno Tshibala.

La cérémonie a connu trois communications : la présentation rapport général des travaux qui se sont déroulés du 24 au 28 par le secrétaire exécutif de la Commission justice et paix, le mot Monseigneur Fidèle Nsielele, évêque de Kisantu et président du d'administration de la Commission.

Les laïcs catholiques réunis au sein de la Commission « justice et paix » avec les 47 diocèses que compte la République démocratique du Congo, viennent de lever l'option de vulgariser le contenu de l'Accord du 31 décembre 2016 à la base et dans toutes les langues, afin de faciliter la compréhension de tous les fidèles de l'église universelle.

