Cote d'Ivoire: Abengourou - M. Bandaman présente les excuses du parti aux militants de base

Des excuses publiques pour toutes les frustrations subies. Ce sont les mots que Maurice Kouakou Bandaman, ministre de la Culture et de la Francophonie a eu à l'endroit des militants du Rassemblement des républicains (Rdr) de l'Indénié-Djuablin. C'était le 30 avril, à la clôture du pré-congrès dudit parti à Abengourou.

Des assises dont il assurait la présidence avec à ses côtés Mohamed Delma Salice, délégué départemental du Rdr d'Abengourou. « Je vous demande pardon pour tous les torts subis. Toutes vos préoccupations seront transmises à la direction du parti qui les examinera avec la plus grande attention », a-t-il assuré à ses hôtes du moment.

Bien avant, les militants venus des départements d'Abengourou, d'Agnibilékrou et de Bettié ont planché en commission sur la vie et la structure du parti, la politique générale, la communication, et la finance et mobilisation des ressources. Sans fard, tous les sujets à l'ordre du jour ont été rigoureusement traités.

Déjà, à l'ouverture, Maurice Bandaman avait souhaité que tous les sujets, même ceux liés aux futures élections, soient abordés en toute responsabilité. Au-delà des acquis notables, les congressistes, ont notamment relevé de graves dysfonctionnements dans la gestion de leur structure politique.

Des dysfonctionnements allant du mépris des élus et autres cadres du parti, à la rupture totale entre le sommet et la base. Et ce, depuis l'arrivée au pouvoir du Président Alassane Ouattara. Aussi ont-ils vivement exprimé le souhait d'être associés aux prises des importantes décisions de leur parti.

Dans une motion, ils ont également souhaité que la présidence du Rdr soit, à nouveau, confiée au Président Alassane Ouattara.