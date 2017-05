Congo-Kinshasa: Africell - l'internet pour tous au pays

L'entrée et la percée fulgurante d'Africell dans les télécommunications en République Démocratique du Congo ont révolutionné l'internet, un secteur qui paraissait jusque-là comme la chasse gardée des nantis. Cet opérateur économique, après avoir provoqué la baisse sensible des tarifs de la téléphonie mobile, s'est attaqué par la suite au chantier fort complexe de l'internet.

Soucieuse d'être au service de sa clientèle, Africell vient de casser les prix d'exploitation des réseaux sociaux.

Tous les réseaux sociaux sont désormais à la portée de Congolais et expatriés de tous les conditions et de tous les âges : jeunes, enfants, vieux, mères, pères, filles, garçons. Des applications comme Facebook, whatssap, snapshot, instagramme,twitter qui inaccessibles au grand public, n'ont plus de secret pour les abonnés d'Africell.

3G : connexion non stop

Avec la 3 G d'Africell au Congo, les inquiétudes des habitants Kinshasa, Kongo Central et du grand Katanga sont balayées. Fonctionnant avec une vitesse de croisière, stable performante, elle répond aux standards internationaux. La 3 d'Africell apporte aux utilisateurs le service internet idéal et coût réduit qu'ils attendaient depuis plus d'une décennie.

Comme chacun peut s'en rendre compte, les gestionnaires de société de télécommunications ont trouvé des réponses appropriées pouvoir d'achat de leurs clients.

Comparativement à la concurrence, Africell offre des imbattables. Là où Africell accorde à son abonné 700 (repartis Jour et Nuit) pour une validité de dix jours, les opérateurs de téléphonie mobile ne fournissent que 65 mégabits une durée de 24 heures. Et, généralement, ces mégabits dont validité est de 24 heures s'épuisent rapidement en un clic d'œil,

avant l'échéance annoncée.

Au moment où Africell, de son côté, propose un tarif presque gratuit ses clients afin de satisfaire leurs besoins quotidiens communication, la concurrence semble perdue. Bien que ne jusque-là que trois provinces du pays, à savoir Kinshasa,

Kongo-Central et le Grand Katanga, Africell compte déjà presque millions d'abonnés. Cela va sans dire que lorsqu'elle va toucher 26 provinces de la RD Congo, les lignes vont sérieusement bouger la grille des prix et la qualité du service, au grand plaisir fidèle clientèle.

L'objectif d'Africell est non seulement d'arroser tous les et villes de la RDC dans un délai raisonnable, mais surtout de le tabou des coûts de télécommunications qui fait peur à nombre Congolais et étrangers vivant dans ce beau et grand pays.

Bref, Africell se veut l'opérateur des télécommunications de différence, en parfaite harmonie avec ses abonnés.