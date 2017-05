Afrique: Table ronde sur "Regards croisés sur l'UE et l'Afrique", jeudi

communiqué de presse

Dakar — La table ronde sur le thème "Regards croisés sur l'Union européenne et l'Afrique : enjeux d'aujourd'hui et synergies de demain" se tiendra jeudi à partir de 9h30 à la Place du Souvenir, annonce un communiqué reçu à l'APS.

Cette rencontre est organisée par la Délégation de l'Union européenne et l'Ambassade d'Italie à Dakar à l'occasion du 60ème anniversaire des Traités de Rome qui ont jeté les bases de l'Union européenne, indique la même source.

Les intervenants seront Sakhir Thiam et Yayah Diallo (Université Dakar-Bourguiba), Bernardo Venturi (Institut des Affaires Internationales, Rome), Claire Dhéret (European Policy Centre, Bruxelles) et Oumar Ndongo, en tant que modérateur (Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques, Dakar).

L'évènement sera marquée par l'exposition « Ever Closer Union", illustrant les étapes et les fondements du projet européen, selon les organisateurs.