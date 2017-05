Guinée: Appel à la désobéissance civile pour réclamer les élections locales

La Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPED), a organisé le samedi, 29 avril 2017, une campagne de sensibilisation et d'information des citoyens, à la maison des jeunes de la commune de Matam à Conakry. Il était question d'interpeler les autorités guinéennes à l'ordre et appeler les citoyens à la désobéissance civile pour l'organisation des élections communales et communautaires en République de Guinée.

Cette campagne de sensibilisation et d'information des citoyens, permettra à la Convergence des Jeunes et Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPED), d'interpeller les autorités compétentes à tous les niveaux, l'Etat guinéen, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI),les institutions nationales et internationales , les partenaires au développement l'organisation des élections communales et communautaires en Guinée dans un bref délai.

Selon le Chargé des questions politiques et de gouvernance à la Convergence des Jeunes Leaders pour la Paix et la Démocratie (COJELPED), Dora Aboubacar Koîta, "notre présence à la maison des jeunes de Matam ce samedi matin, 29 avril 2017, est due à la continuation de notre programme de lutte contre l'illégitimité des présidents des Délégations Spéciales (DS) dans les Mairies à travers le pays, qui n'ont que 06 mois d'exercice " deplore t-il.