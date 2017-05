Afrique: Hub Africa - Petite Damba», «Docta Dum» et «Ville verte rurale» les trois projets guinéens retenus

Après ses succès lors des étapes de Dakar, Abidjan, Libreville et Yaoundé, le Pitch HUB Africa boucle sa tournée africaine dans la capitale guinéenne, le mercredi 26 avril 2017.

Conakry accueillait pour la première fois l'épreuve portée par NGE Impact, Maroc Export et CJD International (avec le CJD Guinée, son antenne locale). Une ultime étape en Afrique subsaharienne à l'issue de laquelle trois projets ont été retenu sur 9 présentés : «Petite Damba», «Docta Dum» et «Ville verte rurale».

Pour la première fois qu'elle touchait la Guinée, le Pitch HUB Africa avait pour objectif d'offrir aux startups et jeunes entrepreneurs locaux l'opportunité de mettre à l'épreuve leurs projets et de se donner une chance de financement. «Petite Damba», «Docta Dum» et «Ville verte rurale» sont les trois projets qui ont empoché les billets en partance pour Casablanca.

Le projet «Petite Damba» porté par Sidiki Youla a pour objectif d'amener les Guinéens à consommer les produits locaux, d'exporter la marque et exporter les produits locaux dans le monde, créer des emplois et valoriser le fonio, la graine du futur.

Le projet «Docta Doum» qui a occupé Issiaga Doumbouya pendant 15 ans est un modèle de la transformation digitale dans le domaine e la médecine en guinée. L'idée est de rapprocher le médecin du patient, c'est-à-dire que dans chaque quartier, il y aura des professeurs de santé qui vont travailler dans la localité, qui vont connaitre les problèmes réels dont souffrent les patients du secteur et les répertorier avec un mécanisme de gestion assez performant.

Enfin, le projet Ville verte rurale, selon son porteur, Lancinè Camara « combine écologie et productivité ». Une première en Guinée dans la mesure il n'y a pas encore d'agriculture intégrée qui combine à l'agriculture proprement dite, l'élevage et les dimensions techniques du biogaz et de l'électricité.

.