Madagascar: Johnfrince Bekasy - « Je n'ai rien à me reprocher »

Ouverture officielle du Forum Soafianatse.150 exposants et plus de 15 000 visiteurs ont été… Plus »

Étant donné que la poursuite judiciaire concernant « les faits de corruption dans le cadre de trafic de bois de rose », constaté par le Bianco semble jusqu'ici sans suite, Johnfrince Bekasy s'affiche serein à la tête de l'association des natifs de la province d'Antsiranana. Une présidence adoubée, vraisemblablement, par les dignitaires étatiques natifs de cette province de Madagascar, et les membres du FITEFA, présents en nombre. Solonandrasana Olivier Mahafaly, Premier ministre, et Jean Max Rakotomamonjy, président de l'Assemblée nationale, ont entre autres fait acte de présence à l'assemblée générale d'hier, au By-pass.

Considéré comme étant le premier gros bonnet dans le milieu pris dans les filets du Bianco, le natif de la province d'Antsiranana a été placé sous mandat de dépôt par la CPAC. La détention préventive de l'exploitant de bois de rose n'a cependant pas duré longtemps. Quelques semaines après son entrée à la maison d'arrêt d'Antanimora, Johnfrince Bekasy en est ressorti, à l'étonnement de l'ensemble de l'opinion publique. L'exploitant de bois de rose a même pu s'envoler pour l'île Maurice sans crainte, au grand dam des interpellations et dénonciations des observateurs nationaux et internationaux.

Clean. La légalité de ses activités d'exploitation et d'exportation de bois de rose, et celle de sa situation vis-à-vis de la Justice sont les messages qu'a visiblement voulu faire passer Johnfrince Bekasy, nouveau président de l'association des natifs de la province d'Antsiranana (FITEFA), hier.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.