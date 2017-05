Burkina Faso: Hervé Koffi - L'Etalon du Faso est annoncé à Lille

Hervé Koffi serait sur le point de quitter la Ligue 1 ivoirienne pour la Ligue 1 française. Remarqué pour ses prestations dans les buts des Étalons du Burkina Faso lors de la CAN 2017, le gardien pourrait ne plus être Mimos mais devenir Dogue. En effet, Hervé Koffi devrait quitter cet été l'ASEC Abidjan pour Lille. A en croire nos confrères de Sportdrome.com, un accord aurait déjà été trouvé entre le club nordiste et le portier des Mimos. Le natif de Bobo-Dioulasso pourrait signer un contrat de cinq ans avec le LOSC selon des sources proches du joueur.

Hervé Koffi a été la révélation burkinabè pendant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017 pendant laquelle il a séduit par la qualité de ses détentes et ses réflexes. Cette bonne prestation qui a contribué à la 3e place des Étalons du Burkina a payé puisque le jeune gardien sociétaire de l'Asec d'Abidjan est annoncé à Lille. Il a déjà gardé les buts de son équipe nationale à neuf reprises depuis ses débuts internationaux l'an passé et compte à son palmarès un titre de champion du Burkina Faso, décroché en 2015 avec le Racing Club de Bobo, son club formateur.