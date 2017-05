Tunisie: Nabil Maâloul évoque ses objectifs avec les Aigles de Carthage

Nabil Maâloul va avoir le droit à une deuxième chance à la tête de l'équipe nationale de Tunisie. Le technicien de 54 ans, qui a dirigé l'Espérance Tunis (2011, puis 2012-2013), le club qatarien d'El Jaish SC (2014) et la sélection du Koweït (2015), avait en effet effectué un premier passage peu convainquant sur le banc des « Aigles de Carthage », en 2013. L'ex-milieu de terrain, qui était adjoint de Roger Lemerre lors de la victoire à la CAN 2004, avait vécu des mois éprouvants dans la peau du sélectionneur. Il n'était pas parvenu à qualifier la sélection tunisienne pour la Coupe du monde 2014. Suite à une défaite face au Cap-Vert, il avait démissionné.

« Je remercie le président et les membres du bureau fédéral pour la confiance renouvelée en ma personne. C'est mon cinquième retour en Equipe Nationale, mon deuxième en tant que coach principal. Maintenant, nous sommes conscients que ce qui nous attend n'est pas du tout facile. Nous avons un grand rendez-vous face à l'Egypte sur la route de la CAN 2019 et par la suite, c'est la RD Congo pour le Mondial, a confié Nabil Maâloul lors de la conférence de presse. Nous aurons cinq jours pour préparer le match contre l'Egypte étant donné que nos clubs sont impliqués dans les compétitions africaines. Maintenant, nous avons accepté de relever le défi et nous n'avons aucune excuse. Nous avons la chance d'avoir des joueurs de qualité mais nous avons besoin de l'appui de tout le monde parce que les prochaines échéances sont très importantes ».

