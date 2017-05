«Les enquêtes nous ont amené à déceler un certain nombre de causes dont les questions… Plus »

Il a invité les populations à plus de collaboration dans le cadre de la lutte contre la délinquance en général et particulièrement contre la drogue qui est au «carrefour» de la criminalité.

Des explications du Commissaire de police Wenlasida Richard Belem, par ailleurs chef de l'UAD, il ressort qu'il s'agit de deux Burkinabè et d'autres personnes de nationalité étrangère dont le trafiquant lui-même. «Il y a le complice qui a aidé le fournisseur qui est d'un pays étranger et le destinataire qui est aussi d'un pays étranger.

Ainsi, Koffi Agyekum présumé trafiquant, âgé de 33ans, Dipama Lassané, transporteur burkinabè âgé de 32 ans et Bonkoungou Mahamadou, magasinier dans une auto-gare au quartier Kamsonghin de Ouagadougou et âgé de 31 ans ont été interpellés.

Cette saisie a été possible grâce à une information reçue le 10 janvier 2017 par l'Unité anti-drogue (UAD) faisant état de ce qu'un individu se livrait au trafic de cannabis entre le Burkina Faso et des pays voisins. L'Unité anti-drogue a, à cet effet, ouvert une enquête. Les investigations menées par cette unité ont permis d'interpeler un présumé auteur de ce trafic ainsi que ses complices et de saisir 718 kilogrammes de cannabis.

