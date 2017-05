De son côté, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a remercié le Président de la République, François Hollande, pour son engagement personnel en faveur de l'amitié franco-marocaine et l'a assuré du soutien du Maroc pour le renforcement et l'approfondissement des relations entre les deux pays, conclut le communiqué.

Ils ont exprimé leur confiance dans la vitalité de ce partenariat d'exception et qui transcende les agendas politiques; Partenariat d'une portée stratégique pour les deux pays tant sur le plan bilatéral que du développement Euro-méditerranéen et africain, ajoute le communiqué.

Les deux chefs d'Etat ont souligné les relations personnelles d'estime et de respect réciproque, base du renouveau du partenariat France-Maroc dans les domaines de la sécurité, du développement durable, de la culture et de l'éducation, souligne le communiqué.

Rabat — Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a été reçu ce mardi à l'Elysée par le Président de la République française, Monsieur François Hollande, pour un déjeuner en présence de membres des gouvernements, d'amis du Maroc et de la France et de membres de la société civile, symbole des liens forts et protéiformes entre les deux pays, indique un communiqué du Cabinet Royal.

