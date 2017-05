Angola: Le MPLA en faveur d'une politique juste de travail

D'autre part, le Bureau Politique du MPLA appelle les électeurs angolais, la population en général et les secteurs de la société civile à participer de façon enthousiaste, dans l'ordre et avec un esprit patriotique en cette fête nationale que sont les élections.

Dans un communiqué parvenu lundi à l'Agence Angola Presse (Angop), le MPLA défend la formation professionnelle comme un instrument de valorisation de l'homme, de progrès social et de politique économique pour augmenter la production et honorer les travailleurs.

Dans une déclaration faite à la journée internationale des travailleurs commémorée lundi 1ér mai, le parti au pouvoir considère que l'accès à un emploi digne, justement rémunéré et qualifié constitue la base de la réalisation personnelle, la principale source de richesse et de rendement des individus et de l'économie, étant pour cela, le principal instrument pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales.

