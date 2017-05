Angola: Marche civique à la journée internationale des travailleurs

"Nous attendons que soient prises les mesures de nature économique qui puissent valoriser le salaire réel et une correction dans la gestion et le contrôle des activités des opérateurs économiques », a-t-il dit.

Ont pris part à la marche qui a débuté par l'avenue Manuel Van-Dúnem et s'est terminée à la place de l'indépendance dans la capitale angolaise, les syndicats des travailleurs de la santé, de l'éducation, de la culture, du sport, de la technologie, de la communication et tant d'autres.

Luanda — Une marche civique et solidaire a marqué les célébrations lundi du 1er mai, journée internationale des travailleurs qui a connu à Luanda la participation de divers organismes publics et privés.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.