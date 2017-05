Libye: Forte augmentation de la production pétrolière

La reprise de la production et des exportations pétrolières est nécessaire pour remettre en l'état une économie agonisante et rassurer une population éprouvée par l'instabilité politique et sécuritaire depuis le renversement du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Avant, la Libye produisait 1,6 million de barils par jour.

Le pays aurait perdu 70 milliards de dollars en revenus potentiels. Ce pays est donc très riche en hydrocarbures. De ce fait, la Libye se place successivement au premier et cinquième rang africain pour les réserves de pétrole et de gaz.

« La fermeture des ports pétroliers a coûté plus de 130 milliards de dollars à la Libye. Nous allons augmenter la production doucement, et j'espère que nous pourrons atteindre notre objectif d'une production nationale de 1,1 million de barils par jour d'ici le mois d'août », a indiqué Moustafa Sanalla.

En fin 2014, de violents combats avaient bloqué la majorité des champs et des terminaux pétroliers en Libye, paralysant ainsi la production de l'or noir jusqu'en septembre 2016 avec la réouverture du terminal de Ras Lanouf. Cet arrêt des terminaux pétroliers a coûté au pays plus de 130 milliards de dollars.

