Avec une victoire précieuse face à V.Club, DCMP semble avoir son destin en main pour la suite du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football. Le TP Mazembe également conserve toutes ses chances de remporter le sacre, étant sur une belle lancée après sa large victoire sur Muungano. Mais le chemin est encore long, la compétition n'étant encore qu'à la phase aller.

Le derby kinois entre le Daring Club Motema Pembe (DCMP) et l'AS V.Club a tourné, le 30 avril, au stade des Martyrs à l'avantage des Immaculés de Kinshasa. Le décor a été planté pour une partie tant attendue par les amoureux du foot kinois.

Le stade des Martyrs a affiché comble, d'une part les supporters tout en vert, noir et jaune des Dauphins Noirs et, de l'autre, ceux des Immaculés en vert, rouge et blanc. Et l'on a assisté à une opposition entre deux crèmes de la tactique au pays, les coachs Florent Ibenge Ikwange de V.Club et Otis Ngoma Kondi du DCMP.

V.Club a aligné Hervé Lomboto dans les perches, et dans le champ, Dido Bafola, Yannick Bangala Litombo, Landu Puati et Joyce Lomalisa, Nelson Munganga, Richard Bazombua, Ngoy Emomo, Glody Ngonda, le Malien Omar Sidibe et le Rwandais de souche RD congolaise Taggy Etekiama Agiti. Le DCMP s'est appuyé sur le gardien Dilma Mabula.

Et dans le champ, Lola Makiese, le Centrafricain Salif Keita, Kayembe Ndotoni, Mukoko Amale, Doxa Gikanji, l'Ivoirien Tamla Aladji, alias Zito, Yannick Mbidi, Jean-Marc Makusu Mundele, Kazadi Kasengu et Ricky Tulengi.

Si la partie a été équilibrée pendant la première période, malgré une légère supériorité de V.Club en termes de possession de balle, le DCMP s'est plutôt créé bien plus d'occasions de but avec des contre-attaques tranchantes orchestrées par Makusu Mundele, Ricky Tulengi et Kazadi Kasengu. Mais l'on a noté que DCMP a été tactiquement bien en place.

Et c'est en deuxième période que les joueurs d'Otis Ngoma ont trouvé la faille dans une défense de V.Club visiblement dépassé par le talent de Ricky Tulengi et la percussion de Jean-Marc Makusu.

Le premier a marqué sur une déviation décisive de Yannick Mbidi, à la 51e minute, alors que le deuxième, servi sur un plateau d'or par Kazadi Kasengi, alias Zadio, a dribblé ensuite le gardien de but Lomboto avant de mettre le cuir dans des buts dégarnis de Dauphins Noirs à la 59e minute. Après ce but, V.Club a littéralement buté sur une défense hermétique de DCMP.

En mal d'inspiration, les joueurs de Florent Ibenge n'ont pas été incisifs, contenus par les arrières et les milieux vert et blanc avec un Salif Keita et Kayembe Ndotoni impériaux, et Tamla Aladji et Doxa Gikanji de grand jour dans la récupération de balle.

Après avoir soumis V.Club par la même marque de deux buts à zéro en phase de poule, DCMP récidive au Play-Off et avance tout doucement vers un probable titre national ou une place qualificative en compétition africaine en 2018.

Dans une autre rencontre le même dimanche au stade TP Mazembe de Lubumbashi, Don Bosco a battu Sanga Balende par deux buts à un.

Les buts des Salésiens de Lubumbashi ont été inscrits par Mwin Dibundu et un autogoal de Bukasa. Tandis que Lusiela Mande a réduit l'écart pour les Anges et les Saints de Mbuji-Mayi. Tuteuré par le gouverneur Alphonse Ngoy Kasanji du Kasai Oriental, Sa Majesté Sanga Balende semble avoir perdu son titre de noblesse et fait une première partie du Play-Off catastrophique.

Et le lundi au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le TP Mazembe a marché sur l'OC Muungano de Bukavu par quatre buts à zéro, en match comptant pour la sixième journée de Play-Off de la Division 1. Djo Issama Mpeko, le Malien Adama Traoré, le Zambien Nathan Sinkala et Meschak Elia ont été les buteurs des Corbeaux de Lubumbashi au cours de cette rencontre.

Au classement, DCMP garde la première place avec 11 points glanés, ex aequo avec Mazembe (11 points). Le FC Renaissance du Congo occupe la troisième place avec 9 points, devant le CS Don Bosco qui compte 6 points, et l'AS V.Club (6 points) également. Muungano est sixième avec 2 points, suivi de Bukavu Dawa (1 point) et Sanga Balende qui est lanterne rouge avec 1 point.