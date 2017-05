Congo-Brazzaville: Talangaï - Jean Claude Ibovi reçoit le soutien des femmes de sa circonscription

Hormis les multiples interventions à l'hémicycle pour plaider la cause de la 2ème circonscription de Talangaï, au plan social, Jean-Claude Ibovi réclame avoir formé en 5 ans et gratuitement, 850 femmes à la coupe-couture ; 850 autres à la coiffure ; 75 jeunes hommes à la conduite automobile et a réussi à faire intégrer 25 jeunes dans la fonction publique.

« Les mamans de ma circonscription m'ont interpellé, pour me dire que les dix-ans que j'ai passés avec elles, soient gérés dans la continuité, parce qu'elles sont conscientes qu'il n'y a que seul moi qui connais mieux les problèmes du quartier 65. Elles ont pris l'engagement d'apporter l'information auprès de leurs maris et leurs enfants que nous allons rencontrer très prochainement », a -t-il commenté.

« J'ai répondu à l'appel de mes mamans, de mes petites et grandes sœurs, parce qu'à la veille de chaque élection, des faiseurs d'illusions apparaissent pour détourner l'attention des gens. Aujourd'hui, ces femmes m'ont prouvé, à travers cette forte mobilisation, le lien qu'elles ont tissé avec moi depuis dix ans déjà, parce que je m'attendais à 300 femmes, mais plus de mille ont répondu présentes », a précisé le député de la 2ème circonscription de Talangaï.

Plus de mille femmes venues essentiellement des quartiers 64 et 65 de cette circonscription électorale, ont honoré à cette rencontre citoyenne qu'elles ont souhaitée de tous leurs vœux, pour échanger à bâtons rompus avec leur élu.

