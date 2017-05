En prélude du lancement de cette série de formations, plus de 1000 jeunes et femmes du quartier Jacques Opangault avaient participé le 15 avril à une marche citoyenne dénommée « Elonga ». L'objectif était d'inciter les jeunes à entreprendre des projets.

S'inscrivant dans la même lignée, le président du CNJ s'est engagé à appuyer et accompagner les jeunes congolais dont la plupart sont des décrochés scolaires qui ne croient plus en leur avenir, à se faire former. Cela conformément à l'objectif premier qu'il s'est assigné : rendre les jeunes autonomes, indépendants économiquement. « Il faudrait que le jeune ait la capacité de se chercher et de se trouver.

À la fin de cette série de formations qui s'étalera sur une longue période, les apprenants recevront des certificats. Le but étant de permettre aux bénéficiaires de créer leurs propres entreprises et de devenir autonomes. Selon Bersol Exaucé Ngambili Ibam, cette initiative résulte d'un constat.

