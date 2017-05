Afrique: L'ONU célèbre pour la première fois la Journée mondiale du thon

Les Nations Unies ont célébré mardi, pour la première fois, la Journée mondiale du thon afin de sensibiliser sur l'importance d'une gestion durable des stocks de ce poisson pour la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Cette Journée a été proclamée par l'Assemblée générale en décembre 2016.

De nombreux pays sont fortement tributaires des ressources thonières pour la sécurité alimentaire et la nutrition, le développement économique, l'emploi, les recettes publiques, les moyens de subsistance, la culture et les loisirs.

À l'heure actuelle, plus de 80 États pratiquent la pêche au thon, des milliers de thoniers sillonnent les océans et la capacité de pêche thonière continue de se développer dans les océans Indien et Pacifique.

Les thons et les espèces apparentées sont très importants, tant du point de vue économique, que comme source d'alimentation. Cette catégorie comprend une quarantaine d'espèces présentes dans les océans Atlantique, Indien et Pacifique et en mer Méditerranée.

Les deux principaux produits consommés sont le thon en boîte et le sashimi/sushi. Pour les conserves, les espèces de thon à chair pâle - appelés listao et albacore - sont utilisées tandis que pour les sushis et sashimis, le thon doit être plus gras.

Le thon rouge et les espèces associées tel que le thon obèse sont donc préférés sur le marché des sushis et sashimis dont la plupart se retrouvent au Japon.

Dans les îles du Pacifique, le thon est une source principale de revenus pour les gouvernements et un élément clé de la sécurité alimentaire pour les populations insulaires, souligne l'ONU Environnement.

Dans la région du Pacifique, les Parties à l'Accord de Nauru (ANP) ont fait campagne depuis 2011 pour que la Journée soit reconnue mondialement.

Les membres de l'ANP sont les États fédérés de Micronésie, Kiribati, les ÃŽles Marshall, Nauru, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les ÃŽles Salomon et Tuvalu. Leurs zones économiques exclusives combinées contrôlent 25% de l'offre mondiale de thon.