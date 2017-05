document

Le 6 avril dernier, la Comicodi avait interpellé le Ministre de l'enseignement supérieure à la suite d'une session de la commission nationale des équivalences des diplômes qui avait annoncé la découverte de faux diplômes, sans toutefois rendre public, les noms des auteurs de ces forfaits. Dans sa réponse au président de la COMICODI, datant du 13 avril 2017, le Ministre de l'enseignement supérieur, Pr. Jacques Fame Ndongo invite le président de la Comicodi en réponse à sa requête de consulter le site Internet de son département ministériel ou de se rapprocher de la Direction de la Coordination des Activités académiques, sous direction des équivalences académiques et professionnelle. Ci dessous la réponse de la Commission Indépendante Contre la corruption et la Discrimination

Monsieur le Ministre,

Nous avons reçu votre réponse à notre requête relative à l'objet repris en timbre et vous en remercions. Nous sommes surtout satisfaits des dispositions pratiques dont vous faites état et espérons vivement qu'elles soient connues par le grand public. Toutefois, si l'utilisation des outils cités, notamment site web et autres sont louables, il demeure que le recours à la presse écrite, en commençant par le plus important qu'est « Cameroon Tribune », permettrait de toucher un large lectorat.

Ce qui nous préoccupe, c'est que seule l'information sur la tenue de la session de la commission nous est régulièrement livrée dans le quotidien gouvernemental, avec à chaque fois, le nombre de faux diplômes. Il est serait bon de livrer au même moment, les noms des voyous qui se livrent à cette cabale qui nous fait payer un prix très cher en terme de crédibilité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur notre système académique, et sur la valeur ainsi que la moralité des de nos cadres.

Les détenteurs de faux diplômes ne sont pas dorénavant différents des vrais terroristes, tant le résultat à terme de leurs actes, semble être d'une égale capacité destructrice, criminelle et négationniste des valeurs qui fondent l'ensemble de notre équilibre social, politique, éthique, familial, professionnel et intellectuel. C'est dire combien sévère et transparent le combat contre cette race de voyous, paresseux et fainéants sans foi ni loi devrait être.

Nous vous remercions encore pour votre coopération, et saisissons l'occasion pour vous renouveler, les assurances de notre haute et fraternelle considération./.