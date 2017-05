Cameroun: Commune de Yabassi - Les impôts bloquent les comptes de la mairie

Il n'est pas déjà facile d'être maire d'une commune d'arrondissement spoliée de ses ressources. Alors maire estampillé opposant, le parcours dans les dédales de l'administration devient sinueux, a cause des multiples obstacles qui se dressent sur la route de l'édile municipal.

Tel est le cas de la mairie de yabassi, où Jacques Maboula Mboya est empêché de remplir ses missions à cause du service des impôts qui vient de bloquer ses comptes à la Bicec. Il explique ici les enjeux de ce qu'il considère comme un sabotage.

Vos comptes sont bloqués, de quoi s'agit-il ? Manoeuvres pré-électorales ?

Au-delà du rançonnement par le chef du centre des impôts de Yabassi et de la Régionale des impôts du Littoral qui nous exigent un payement liquide au noir pour baisser voire faire annuler l'ardoise de l'ancienne administration Rdpc, ce que nous avons refusé (même si sous la pression ils ont reçu un appui de cent mille francs cfa via le chef de centre des impôts de Yabassi pour leur déplacement), elle nous exige de payer d'un trait près de douze millions de tva et IR, l'intégralité des arriérés fiscaux de mon prédécesseur maire Rdpc parti les mains dans les poches et sans passation de service ni état de service transmis, tout cela majoré de plus de quinze millions de francs cfa de pénalités ! Alors que nous sommes une collectivité territoriale décentralisée travaillant pour le compte de la même République.

Quel est le montant en souffrance dans les caisses de la Bicec?

Tous nos règlements Feicom et tiers y passent donc je ne saurai vous dire le montant exact dans le compte puisque bloqué et nous n'y avons pas accès à ce jour, ce qui est certains plusieurs millions s'y trouvent.

Quelles sont les raisons évoquées pour ce blocage?

Nous avons par citoyenneté et continuité du service payé à ce jour trois millions de francs cfa pour preuve de bonne foi par chèque certifié Bicec en demandant que l'essentiel des arriérés de mon prédécesseur Rdpc soit étalé sur trois ans minimum pour ne pas handicaper la mairie et donner le sentiment que les mairies Rdpc se la coulent douce pendant que les mairies dites de l'opposition payent les impôts au prix fort, une véritable République à deux vitesses. La République juste, impartiale et solidaire de tous ses terroirs, c'est maintenant !

Quelle est l'ampleur du préjudice causé par le blocage des comptes de la commune ?

Nous avons saisi le ministre des Finances, la trésorerie générale, nous préparons un courrier musclé que nous adresserons au chef de l'État et président de la République élu au suffrage universel en sa qualité et rang de recours ultime et suprême de la nation dont copie sera adressée au premier ministre et chef du gouvernement de la République afin que nul n'en ignore et que justice soit rendue à tous nos terroirs sans distinction de clivages partisans, nous éviterons ainsi à notre cher et beau pays une autre crise qui serait qualifiée de partisane pour que vive le Cameroun et que triomphe la République juste et impartiale.

Quelles sont les réalisations de la mairie depuis trois ans?

Sur nos très insignifiants fonds propres nous avons réussi à remettre en service des bornes fontaines en libre service dans plusieurs quartiers même si la Cde reste la plupart du temps inopérante ; nous avons procédé à la réhabilitation de plus de vingt forages en arrêt, hérité de l'ancienne équipe ;nous désenclavons des zones devenues résidentielles tels que les quartiers Banouga, Ngonfi, Bafia, Manyongo etc. ; nous avons rétabli l'électrification allant vers Bodiman sur des kilomètres bien qu'une grande partie reste à faire ; mis en place des bancs publics au centreville et Carrefour des huit routes à Banya ; l'éclairage public solaire au centre administratif, l'hôpital de district, le carrefour des huit routes camp Bandem ; des travaux sont à poursuivre avec l'aide du Minee ; nous avons apporté de nombreuses aides sociales, économiques et médicales dans le cadre d'interventions médicales et chirurgicales face à l'insolvabilité de certains malades ruraux, sans compter les aides scolaires, les corps abandonnés, les personnes du troisième âge, le plein succès des fêtes officielles élargies à tout le monde sans distinction d'appartenances politiques ; le règlement de la dette sociale héritée à la mairie ; sept mois d'arriérés de salaires...

Aujourd'hui tous les agents sont à jour de paiement salarial. D'un autre côté, nous oeuvrons sans relâche pour la relance des filières avicoles par la distribution des volailles, la distribution des semences agricoles, l'arbre de noël qui constitue une innovation dans la commune depuis les indépendances et est devenu désormais une tradition. Faut-il souligner l'initiation des stages de vacances pour les jeunes, la relance du sport avec le tournoi des cantons (coup d'envoi donné par son excellence Albert Roger Milla, ambassadeur itinérant ; un centre d'écoute et d'appui conseils permanent à la jeunesse et aux populations, les filles mères, les veuves les orphelins etc.

La liste est loin d'être exhaustive d'appuis multidimensionnelle en direction des motos taxis et chefs traditionnels, la baisse du prix du sable pour la construction, réhabilitation de la benne municipale. A noter, l'obtention de la forêt communale par décret du premier ministre, le démarrage d'exploitation est pour bientôt, l'initiation du lotissement communal et du projet de cité de l'émergence, le plaidoyer pour le bitumage de la 'nationale Paul Biya' (Bonépoupa Yabassi) etc.