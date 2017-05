Cameroun: Formations sanitaires - Le bluff de la gratuité du traitement contre le paludisme

Les décrets du président de la République de 2011 et 2015, instruisant la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, sont foulés aux pieds dans les hôpitaux.

Dans une formation sanitaire au quartier Nkomo à Yaoundé, une ménagère, la trentaine entamée, accompagnée de son fils de trois ans se lamentait mardi dernier. Il lui a été refusé des soins pour son benjamin, souffrant de paludisme depuis quelques jours. Car, ne disposant pas d'assez de moyens pour payer la facture qui lui a été servie en salle de consultations (10 500 F cfa Ndlr). Irene Ngono maitrise parfaitement les symptômes du paludisme.

Mais elle peine à dire s'il s'agit d'un cas grave ou simple. Elle s'est rendu dans ce centre de santé, croyant que le traitement contre le paludisme pour les moins de cinq ans était gratuit. « Madame nous ne pouvons rien pour vous sans frais ! Vous vivez dans quel monde ? Le traitement contre le paludisme est payant ici. Allez prendre votre traitement chez celui qui vous a dit que c'est gratuit à Yaoundé ! », Lui a-ton répondu en consultations.

Ne sachant à quel saint se vouer, l'infortuné n'a pas eu de choix que de rentrer chez elle trouver de quoi payer la facture des médicaments prescrits par le médecin. A l'intérieur du Centre de santé, le personnel confirme qu' « aucun traitement contre le paludisme n'est gratuit. Nous ne bénéficions pas d'une distribution nationale d'antipaludiques. Par conséquent, nous prescrivons des médicaments que le parents doit acheter pour la prise en charge de l'enfant ».

23,6% de consultations en 2016

Rappelons qu'en 2011 et 2014, le gouvernement a annoncé la gratuité des paludismes simples et graves pour les 0 à 5 ans. Cette mesure intervenait trois ans après la gratuité du traitement de l'aspect simple chez la même cible. Il avait justifié cette gratuité « grâce aux dons d'antipaludiques que nous recevons de la Chine et d'autres partenaires tels que le Fonds mondial et la Fondation Clinton, que nous avons réorganisé le traitement du paludisme grave ».

Ce pendant, André Mama Fouda, ministre de la Santé publique avait rappelé que « tout n'est pas gratuit. Le paludisme grave chez l'enfant se manifestant souvent par des convulsions et vomissements, ce n'est que le traitement qui est concerné. Les frais d'hospitalisation et autres ne sont pas compris dans la prise en charge gratuite ».

Même si les données récentes du Programme national de lutte contre le paludisme font état de ce que la maladie est en nette régression, le paludisme demeure la première cause d'hospitalisation, de mortalité infantile. Cette maladie endémique est la première cause des consultations médicales (28% en 2012, 30% en 2014, 25% en 2015 et 23,6% en 2016) et d'hospitalisation (43,2% à 46 % entre 2012 et 2016). Chez les enfants de moins de 5 ans, le paludisme est responsable de 41% de consultation et 55% d'hospitalisation.

Les enfants de cette tranche d'âge représentaient 70% des décès liés au paludisme en 2016. Chez la femme enceinte, la mortalité a été de 0,17%.