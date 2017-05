Cameroun: Certification des aéroports internationaux - 73 experts mieux outillés

Le Cameroun, avec un niovau de conformité de 63%, fait partie des pays qui représente un modèle en Afrique », déclare André Paulin Ndongo, conseiller technique n°1 à la CCAA et inspecteur d'aérodromes. Les participants ont notamment effectué des exercices pratiques en salle et sur le terrain, à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, en cours de certification depuis cinq ans, tout comme l'aéroport de Douala.

L'Afrique compte depuis la semaine dernière, 73 nouveaux experts en certification des aérodromes. Autant de ressources humaines qui devraient contribuer à rendre les aéroports africains plus sûrs et conformes aux standards de sécurité internationaux. Issus de 23 pays, ces régulateurs qualifiés, exploitants, inspecteurs d'aérodrome et les opérateurs aériens ont reçu leurs parchemins de fin de formation, à l'issue de l'atelier organisé par la Cameroon Civil Aviation Authority (CCAA) en partenariat avec la Federal Aviation Administration et le programme « Safe Skies For Africa ».

