Cameroun: Les évêques appellent au renforcement de l'unité nationale

7) De ces présentations, il ressort que : -La mise en application de l'accord-cadre constitue un véritable atout qui sans aucun doute redynamisera l'activité missionnaire et pastorale de notre Eglise ; - Les conférences ont permis de comprendre que le problème des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest concerne tout le Cameroun.

6) Les travaux proprement dits ont connu deux temps forts : - L'étude des « Propositions en vue de l'application de l'accord-cadre » présentée par Mgr Christophe Zoa, évêque de Sangmélima, président de la commission pour les affaires juridiques - et une conférence sur le thème « L'éclairage historique sur la situation socio-politique au Cameroun aujourd'hui », données respectivement par les professeurs Jean Paul Messina et Paul Nkwi.

5) Une messe pontificale d'ouverture solennelle et d'action de grâces a été célébrée en la Basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolyé, à l'intention du 4e anniversaire du pontificat de SS le pape François. Elle était présidée par S.E. Mgr Piero Pioppo, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, entouré des évêques, de nombreux prêtres, avec la participation d'une foule immense de fidèles laïcs. A cette célébration d'action de grâces, prenait part S.E.M. Philémon Yang, premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'Etat, et des membres du corps diplomatique accrédités au Cameroun.

4) Le discours d'ouverture solennelle a été prononcé par S.E. Mgr Samuel Kleda. Il a accueilli et présenté les nouveaux évêques nommés au cours de l'année écoulée et qui, pour la première fois, prennent part à cette assemblée. Il s'agit de : Mgr Philippe Alain Mbarga, évêque d'Ebolowa - Mgr Joseph-Marie Ndi Okalla, évêque de Mbalmayo - Mgr Emmanuel Dassi Younfang, évêque auxiliaire de Bafoussam - Mgr Michael Miabesue Bibi, évêque auxiliaire de Bamenda. Il a ensuite rappelé les grands axes des réflexions au cours de cette 42e assemblée.

2) Dans son mot d'accueil, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, S.E. Mgr Jean Mbarga, a dit sa joie d'accueillir ses frères dans l'épiscopat. En partageant avec eux ses préoccupations pastorales, il a présenté les options prioritaires et urgentes de sa mission, au cœur des réalités existentielles et sociales de l'archidiocède de Yaoundé.

Présidée par S.E. Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC), et président en exercice de l'ACERAC (Association des conférences episcopales de la région de l'Afrique centrale), la séance d'ouverture solennelle, ponctuée par trois allocutions, a eu lieu le mardi, 25 avril 2017 à 09 heures, dans la salle des actes de la CENC, en présence de S.E. Mgr Piero Pieppo, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale.

