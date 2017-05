Somalie: Plus d'un million d'enfants menacés de malnutrition aiguë, selon l'UNICEF

Sur le terrain, les mouvements de population se poursuivent. Dans toute la Somalie, environ 615.000 personnes, dont la majorité des enfants et des femmes, ont dû quitter leur foyer à cause de la sécheresse, depuis novembre dernier, alors que le pays comptait déjà quelque 1,1 million de déplacés, selon l'ONU.

Ces pluies qui se développent lentement et qui apportent une bouffée d'oxygène tant nécessaire à certaines parties du pays, pourraient aussi être une source de danger pour les enfants. Selon l'UNICEF, ces intempéries pourraient infliger d'autres souffrances aux enfants qui vivent dans des abris de fortune et les exposent à d'autres maladies comme le paludisme.

A la date du 23 avril, il y a eu plus de 500 morts sur 28.400 cas de choléra et de diarrhée aiguë recensés depuis le début de l'année, surpassant de loin les 15.600 cas rapportés pour toute l'année 2016. La majorité des cas sont chez les jeunes enfants.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance rappelle qu'en 2011, la dernière famine en date en Somalie avait tué au moins 260.000 personnes, dont la moitié d'enfants de moins de 5 ans. « Les principales causes de décès chez les enfants étaient la diarrhée et la rougeole », fait remarquer l'UNICEF.

A cet égard, l'UNICEF souligne que les enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère courent des risques neuf fois plus élevés de mourir que les enfants bien nourris. Des enfants qui sont surtout exposées à « des maladies mortelles comme le choléra ou de diarrhée aqueuse aiguë et la rougeole, qui sont en train de se propager en Somalie ».

La malnutrition aiguë sévère est la forme la plus visible et la plus extrême de la dénutrition et les enfants ont dans ce contexte urgemment besoin d'un traitement pour survivre.

On estime que le nombre d'enfants qui souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë a augmenté de 50% depuis le début de l'année, à 1,4 million. « Plus de 275.000 d'entre eux souffrent ou souffriront de malnutrition aiguë sévère cette année », a déclaré la porte-parole de l'UNICEF, Marixie Mercado, lors d'un point de presse à Genève.

Plus d'un million d'enfants sont menacés de malnutrition aiguë cette année en Somalie, pays au bord de la famine, et courent des risques très élevés de mourir, a averti mardi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

