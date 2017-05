Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Certaines propositions pourraient figurer dans le Budget»

Maurice souhaite réduire son déficit commercial avec ces deux pays d'Europe de l'Est. Enterprise Mauritius… Plus »

Dans une déclaration à la presse, Rashid Imrith, le président de la All Employees Confederation, a indiqué avoir proposé au ministre des Finances d'exempter de l'impôt tous les salariés qui touchent jusqu'à Rs 30 000 par mois. Pour mettre en oeuvre la Vision 2030 du gouvernement, le syndicaliste a proposé la mise sur pied d'un nouvel organisme qui aura pour but d'étudier la viabilité des gros projets capitaux.

Dans une déclaration à l'issue de cette réunion, Pravind Jugnauth a affirmé être à l'écoute des propositions des syndicalistes. «Cette rencontre m'a permis de connaître les attentes et les aspirations de tout un chacun dans différents secteurs. Je vais analyser ces propositions et certaines d'entre elles pourraient se retrouver dans le Budget tandis que d'autres seront mises en oeuvre à long terme», a déclaré le chef du gouvernement.

Coup d'envoi des consultations pré-budgétaires pour l'exercice 2017-18. Après avoir discuté avec les représentants des Organisations non gouvernementales (ONG) ce matin, mardi 2 mai, le Premier ministre et ministre des Finances a rencontré, dans le courant de l'après-midi, les représentants des confédérations syndicales au bâtiment du Trésor. Cette rencontre d'environ deux heures a permis aux syndicalistes de faire part de leurs attentes lors du prochain exercice budgétaire.

