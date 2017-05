Ancien sénateur américain George J. Mitchell

2 mai 2017, Tanger (Maroc) – Le “Tangier Global Forum”, une initiative de l’Université américaine de la Nouvelle-Angleterre (University of New England - UNE), conclut sa série de conférences printanières avec la visite de l’ancien sénateur américain George J. Mitchell. Sommité mondiale qui a rédigé l’accord de paix de l’Irlande du Nord en 1998 et servi en tant qu’envoyé spécial du Président Obama au Proche-Orient de 2009 à 2011 afin de poursuivre le processus de paix, Mitchell présentera une conférence intitulée « La Paix est-elle possible au Moyen-Orient ?»

La conférence aura lieu le jeudi 11 mai prochain à 19h00 dans l’auditorium du Campus de Tanger de l’UNE. Elle sera également transmise en direct à travers le monde sur le lien suivant www.une.edu/tgf/live.

Mitchell a servi en tant que sénateur américain de l’Etat du Maine de 1980 à 1995 et chef de la majorité au sénat américain de 1989 à 1995. Deux distinctions lui ont été attribuées pour sa contribution à l’accord de paix de l’Irlande du Nord: la médaille de la liberté du Centre de la Constitution Nationale ainsi que la Médaille Présidentielle de la Liberté. En acceptant ce premier prix, il s’est exprimé en ces mots : « Je pense qu’il n’existe aucun conflit que l’on ne peut résoudre. Ceux-ci sont créés et maintenus par les êtres humains. Nous avons donc la capacité d’y mettre fin. Peu importe l’ancienneté du conflit, le degré de haine et de douleur, la paix peut l’emporter ».

La capacité de l’être humain à aller de l’avant en dépit de différences idéologiques apparemment insurmontables a certainement été illustrée par les siècles de bouleversements qu’a traversé le Moyen-Orient, et l’allocution du Sénateur Mitchell est tout aussi d’actualité aujourd’hui qu’elle ne l’aurait été il y a un siècle. Pour plus d’informations, consultez le site de l’UNE: http://www.une.edu/calendar/2017/peace-possible-middle-east.

Le “Tangier Global Forum” a accueilli depuis ses débuts à l’automne 2016 une audience diversifiée de membres académiques et d’étudiants. La conférence de George J. Mitchell sera la huitième d’une longue série au cours de cette année académique, faisant suite à d’autres débats tels que les défis du monde arabe, la naissance du monothéisme et comment appliquer les leçons des années lumières aux grands défis auquel l’humanité fait face aujourd’hui.

A propos du Tangier Global Forum

Fondé par le chercheur marocain et américain Anouar Majid, le “Tangier Global Forum ” de l’Université de New England bénéficie de l’héritage millénial de Tanger comme ville frontière pour encourager la discussion et l’examen critique des questions brulantes auxquelles font face la communauté internationale. Des penseurs américains, marocains, européens et d’autres nationalités venant du monde entier donnent des conférences, organisent des séminaires et animent des ateliers pour nous éclairer – et apporter de nouvelles perspectives – sur l’histoire et les cultures qui sont essentielles à une meilleure compréhension de la condition humaine. Tous les événements sont gratuits, ouverts au public et transmis en direct dans le monde entier. La traduction simultanée dans une ou plusieurs langues est également disponible.

A propos de University of New England

L'Université de la Nouvelle-Angleterre (University of New England - UNE) est la plus grande université privée du Maine aux Etats-Unis, une communauté éducative innovante avec deux campus côtiers distincts dans l’état du Maine, un nouveau campus dynamique à Tanger au Maroc, et une offre solide de programmes pour l’obtention de diplômes et certificats en ligne. UNE abrite les seules écoles de médecine et d’études dentaires du Maine – ceci faisant partie d’une mission éducative complète de la santé fondée sur une approche interprofessionnelle pionnière qui comprend à la fois la pharmacie, les soins infirmiers et un éventail de professions dans le secteur de la santé.

UNE. L’Innovation pour une planète en meilleure santé. Consulter http://www.une.edu