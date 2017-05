Cote d'Ivoire: CEN-SAD - La Côte d'Ivoire abrite la 6è réunion des ministres de la défense

M. Ibrahim Sani Abani de la République du Niger, par ailleurs Secrétaire général par intérim de la Cen-Sad, a remercié les autorités ivoiriennes pour leur implication effective dans la tenue de cette 6ème réunion.

La réunion préparatoire des experts à la 6ème réunion des ministres chargés de la Défense des pays membres de la Communauté des États Sahélo-sahariens (Cen-Sad), s'est ouverte le 1er mai 2017, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec la participation de 28 pays africains, de plusieurs pays occidentaux ainsi que des organisations internationales et européennes.

M. Ibrahim Sani Abani de la République du Niger, par ailleurs Secrétaire général par intérim de la Cen-Sad, a remercié les autorités ivoiriennes pour leur implication effective dans la tenue de cette 6ème réunion. Ainsi que les États membres pour leur présence effective témoin de l'intérêt qu'ils portent à la Cen-Sad et aux questions de paix et de sécurité.

Revenant sur la réunion des experts, il a rappelé qu'elle se tient dans un contexte lié, notamment au terrorisme qui menace la région. « Parmi les dangers auxquels sont exposés les pays de l'espace sahélo-saharien, figurent la criminalité transfrontalière et le terrorisme auxquels se livrent des groupes radicaux tels que Boko Haram, Al-Qaida au Maghreb islamique (Aqmi) et l'État islamique (Daesh) », a-t-il indiqué.

Toutes choses qui, selon lui, « fragilisent les États africains et requièrent sur le plan sécuritaire et de défense, davantage de coopération entre les pays membres ». D'où la prise de décisions appropriées aux cours des travaux en vue de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité au sein de la Cen-sad.

M. Jean Paul Malan, directeur de cabinet, représentant M. Alain-Richard Donwahi, ministre auprès du Président de la République chargé de la Défense, a, pour sa part, encouragé les experts pour l'adoption d'une approche décomplexée et à proposer, des solutions et recommandations pratiques et pertinentes, qui permettront aux États africains de préserver la sécurité et la stabilité dans l'espace Sahélo-saharien. Lesquelles sont des conditions indispensables à un développement harmonieux.

Le thème central de la réunion préparatoire des experts à la 6è réunion des ministres chargés de la défense des pays membres de la Cen-Sad est: « Ensemble contre le terrorisme, pour la sécurité et le développement mutuel ».

Les résultats des travaux des experts seront soumis du 4 au 5 mai 2017, à la session ministérielle pour adoption. Pour rappel, la 5è réunion de la Cen-Sad s'est tenue à Sharm El Sheikh, en Égypte.