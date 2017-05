Cote d'Ivoire: Bâtisseurs de l'économie - L'Ivoirien Siriki Sangaré parmi les récipiendaires

Pour célébrer l'excellence et susciter des vocations à travers des modèles de réussite qu'ils constituent, une somptueuse cérémonie eu lieu à l'espace Latrille Events des Deux-Plateaux.

Ils sont une trentaine de personnes qui ont été distinguées dans la nuit du vendredi 28 avril, à l'occasion de la 8e édition du Forum des bâtisseurs de l'Économie africaine. Qui s'est tenue, à Abidjan-Cocody, sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et du parrainage du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, en présence de plusieurs personnalités de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, des Usa.

Cette 8e édition qui avait pour thème « La jeunesse, enjeu majeur de la transformation économique et sociale de l'Afrique », a permis de récompenser le président de la Cgeci, Jean-Marie Ackah, le ministre Robert Beugré Mambé , le ministre Saliou Touré, le Pdg d'Opes Holding, Siriki Sangaré, le Pdg de Voodoo group, Fabrice Sawégnon, Dr Jean-Marc Anga, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Dg de Millenium Group, Mathews Taapopi Hamutenya, Tania Hangula, présidente de la Banque de développement de Namibie, Akon Lighting Africa, etc.

Sacré Prix du meilleur promoteur de Logements sociaux, Siriki Sangaré, Pdg d'Opes Holding n'a pas manqué, lors de son intervention au panel, avec 300 participants, dans la matinée du 28 avril, de dire: « l'Afrique regorge de talents, notre jeunesse doit continuer de s'engager dans l'entrepreneuriat et l'initiative privée en croyant en elle ». Il a dédié son prix au Pr Saliou Touré qui fut un modèle de réussite pour lui. « Je dédie mon prix au Pr Saliou Touré qui fut mon professeur de Mathématiques lorsque j'étais étudiant à l'Ufr de Maths-Physiques à l'Université d'Abidjan. C'est un modèle pour moi qui a cristallisé mon attention et m'a motivé à toujours vouloir aller plus haut », avoue-t-il.

Pour célébrer l'excellence et susciter des vocations à travers des modèles de réussite qu'ils constituent, une somptueuse cérémonie eu lieu à l'espace Latrille Events des Deux-Plateaux. Outre la Côte d'Ivoire, les lauréats sont venus, notamment de la Namibie, des Usa, du Gabon, de Madagascar, du Kenya, du Burkina Faso.

Selon Michel Russel Lohoré, promoteur et président du comité d'organisation du forum « des Bâtisseurs de l'Économie africaine », ce forum « contribue à la promotion de la Côte d'Ivoire à l'international » avec la présence dans la capitale économique ivoirienne, de ce que l'Afrique (et ses diasporas) compte de personnalités des plus influentes dans le développement du continent.