Maroc: Amine Harit - Le Franco-Marocain laisse planer le doute sur son avenir à Nantes

Alors que son entraîneur vient de prolonger son engagement jusqu'en juin 2020, Amine Harit (19 ans), le milieu de terrain offensif de Nantes, laisse planer un doute concernant son avenir. « Il nous a fait énormément de bien, explique l'international français U20 au sujet de Sergio Conceição au micro de Presse Océan. Cela prouve qu'il veut s'inscrire dans la durée ici. Et un projet est en train d'être mis sur pied. C'est un bon projet. Me concernant, on verra comment ça se passe en fin de saison. Mais ça ne changera rien que le coach reste ou pas. » Reste désormais à connaître la position de sa direction qui ne compte pas forcément vendre son protégé, dont le contrat expire en juin 2020.

