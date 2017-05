Angola: Cabinda - Appel à la solidarité envers les victimes de pluie au Belize

Cabinda — Le gouvernement de la province de Cabinda a appelé mardi les entreprises et la société civile à se joindre aux efforts de l'exécutif et se solidariser envers les familles touchées par les pluies, accompagnées de vents violents, qui se sont abattues vendredi soir sur le village de Belize et a fait 43 blessés, dont trois graves.

Selon un communiqué de presse, que l'Angop a eu accès, suite à ces fortes pluies, 357 maisons et deux églises ont été complètement détruites et 384 autres maisons et trois écoles ont été partiellement endommagées.

Le gouvernement provincial de Cabinda a dit que tout est fait pour assurer l'assistance aux familles touchées.