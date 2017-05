Afrique Centrale: CEEAC - Plaidoyer pour l'effectivité de la Zone de libre-échange d'ici fin 2017

Réuni du 28 au 29 avril en session extraordinaire à Libreville au Gabon, le conseil des ministres de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) a invité les Etats membres à accélérer les processus pour l'insertion du Tarif préférentiel de cette zone économique afin de rendre effective la Zone de libre-échange (ZLE) au plus tard le 31 décembre 2017.

Consacrée à la réforme institutionnelle de la CEEAC, à la Zone de Libre-échange et aux questions budgétaires de cette institution, la 7ème session extraordinaire du Conseil des ministres à laquelle ont pris part les ministres congolais du Commerce extérieur, Euloge Landry Kolélas et son collègue du Plan et de l'intégration, Ingrid Olga Ebouka Babakas, a adopté un budget opérationnel de l'ordre de 1.920.702.000 FCFA.

Ce budget tient compte de la nouvelle clé de répartition à soumettre au président en exercice de la CEEAC, Ali Bongo Ondimba pour son adoption.

Evoquant par ailleurs la question de la Zone de libre-échange, le conseil a, dans un communiqué rendu public par le ministre congolais du Commerce en sa qualité de rapporteur, noté l'état de son avancement et demandé au secrétariat général d'effectuer un rappel aux ministres des Finances des Etats membres à la mise en œuvre du mécanisme de financement autonome.

« Le Conseil a instruit le secrétariat d'élaborer et de faire approuver par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement un plan d'industrialisation de la CEEAC en vue de soutenir durablement la ZLE et le processus de diversification, et de transformation structurelle des économies de l'Afrique centrale », indique le communiqué final du Conseil des ministres.

Toutefois, tout en formulant le vœu de voir engager des réflexions pour la définition formelle d'une vision claire du développement de l'infrastructure, la 7ème session extraordinaire a souligné la nécessité de redynamiser la mise en œuvre du Plan directeur consensuel des Transports en Afrique centrale.

S'agissant de la réforme institutionnelle, un des points inscrits à l'ordre du jour, les ministres ont convenu de se conformer à la feuille de route élaborée aux fins d'accélérer le processus.

« Le Conseil a prié le comité de pilotage qui sera mis en place de respecter le chronogramme de la mise en œuvre de la feuille de route de la réforme institutionnelle de la CEEAC qui couvre la période allant de mai 2017 à août 2018 », rapporte le communiqué final.